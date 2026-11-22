Туитър Твърди се, че военният кораб "Меркурий" е потънал. Стойността му е 200 милиона долара

В либийското пристанище Бенгази е избухнала експлозия на руската ракетна корвета „Меркурий“ от проект 20380. Корабът е бил обхванат от силен пожар, съобщава Naval News, позовавайки се на сателитни снимки и няколко източника.

Получените данни сочат, че най-вероятно корветата е била унищожена, но засега не е известно дали е потънала, или е изгоряла напълно.

"В Либия дронове са атакували руски военен кораб", съобщава британският военноморски анализатор и OSINT експерт, известен с псевдонима H I Sutton.

Предполага се, че атаката може да е била насочена срещу руската корвета „Меркурий“.

Украински канали в социалните мрежи публикуват видеозаписи, за които се твърди, че показват удари по кораба и експлозии на борда му.

Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.



The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.

Както съобщава агенция Reuters, правителството на Източна Либия потвърди, че в пристанище близо до град Бенгази е избухнал взрив на руски военен кораб, като вероятната причина е атака с дронове. Двама медицински източници са съобщили за пострадали при инцидента, но няма загинали. Броят и националността на ранените не са уточнени.

Телеграм каналът De Re Militari съобщава, че информацията не е потвърдена към момента, но има висока вероятност корабът да е бил ударен от украински саботьори. Вече поне три години има данни за дейност на украински саботажни и разузнавателни групи, действащи от база в Триполи.

Преди инцидента „Меркурий“ е престоял няколко дни в пристанището. Според изданието корабът е ескортирал конвой от плавателни съдове, свързани с руската държава, които са превозвали военни товари за износ.

Причините за експлозията не се съобщават. По-рано обаче Украйна извърши няколко успешни атаки срещу руски кораби в Средиземно море.

„Корабът, който формално е част от Черноморския флот, но в момента е базиран във военноморски бази на Северния флот в Арктика заради войната в Черно море, е ескортирал конвой. Тези плавателни съдове, свързани с руското правителство, подобно на „Спарта II“, който вчера беше атакуван в Балтийско море, се използват за превоз на оръжия за износ“, пише Naval News.

На 3 юни 2026 г. „Меркурий“, който принадлежи към серията руски многоцелеви корвети от проект 20380 (клас „Стерегущий“), е получил сериозни повреди при атака с безпилотни летателни апарати в Кронщат.

В събота дронове за първи път атакуваха руски кораб във Финския залив. Плавателният съд „Спарта II“ е пътувал от Санкт Петербург към Калининградска област.

Корабът е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради превоз на военни товари и връзки с компанията ООО „Оборонлогистика“, която е единственият официален превозвач на Министерството на отбраната на Руската федерация.