ЕПА/БГНЕС Разследването разкрива и счетоводни трикове, финансови оповестявания, граничещи с измама, и досега неизвестни подробности за отношенията на банката с педофила Джефри Епстийн и американския президент Доналд Тръмп.

Изнесени 15 милиона вътрешни документи от "Дойче банк" разкриват злоупотреби, системни пропуски, некомпетентност, нарушени обещания за реформи, както и тайните на милиардери и олигарси. Сред документите има имейли, вътрешни разследвания, протоколи от заседание на борда и чатове на служители.

Разследването разкрива и счетоводни трикове, финансови оповестявания, граничещи с измама, и досега неизвестни подробности за отношенията на банката с педофила Джефри Епстийн и американския президент Доналд Тръмп.

Акциите на банката паднаха до 6 процента във вторник след публикуването на разследването, пише "Файненшъл таймс". Изданието е разгледало файловете, които датират от началото на 2010-те години, заедно с над 200 журналисти по света от десетки медии.

Именно отношенията на "Дойче банк" с олигарсите и руските пари мотивират двама информатори да копират пакета с информация и да го споделят с журналистите. Информаторите излязоха с изявление, че са дейстали в обществен интерес, за да разкрият поведението на банката, включително "въпроси като сметки, държани от руски олигарси".

Банката, която беше обект на споразумение за отложено наказателно преследване с Министерството на правосъдието на САЩ през 2021 г., е била обискирана от германските власти три пъти само през тази година. От 2012 г. насам тя е платила 18,6 милиарда евро за уреждане на предполагаеми нарушения на поведението и съдебни спорове във връзка с поредица от скандали, които включват пазарна манипулация, пране на руски пари, слаб контрол, недобросъвестни продажби и заблуждаващи изявления.

"Дойче банк" заяви, че проблемите, повдигнати от изтеклите документи, "датират от много години и в някои случаи от цели две десетилетия. Когато е било уместно, тези въпроси са били прегледани по това време и са били обсъдени с регулаторите".

"Ние сме различна банка днес", казва още банката.

Историите, публикувани от "Файненшъл таймс", показват: банката е планирала разширяване на носещия ѝ лоша слава бизнес в Русия при тогавашния директор Кристиян Зевинг, отхвърляйки предупрежденията за свързаната с Кремъл клиентела на банката; случайно са изтекли данъчните декларации на Тръмп по време на първия му мандат като президент, докато той отказваше да разкрие данъчните си декларации, и грешката е била запазена в тайна; обработила е почти 600 милиона долара със съмнителни плащания, свързани с Епстийн - много по-голяма сума от досега известната.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че банката не е имала право да разпространява данъчните му документи.

"Документите показват, че банката често продължава, дори и след големия скандал, който я разтърси през 2018 г., да действа почти толкова безотговорно, алчно и безразсъдно, колкото винаги", пише Der Spiegel.

Данните разкриват как банката е улеснявала и сделки с оръжие, дори когато танкове са попадали в държави, "създаващи проблеми".

Освен това банката продължила да управлява сметките на "Алтернатива за Германия“, въпреки че нейният директор е яростен публичен критик на партията.