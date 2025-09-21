Великобритания призна държавата Палестина. Британският премиер Киър Стармър подчерта, че "Хамас" е терористична организация, която няма място в бъдещето правителство на Палестина. Стармър обеща санкции за лидерите на "Хамас" през следващите седмици.

️Канада и Австралия също признаха днес палестинската държавност. Очаква се същото да направи и Португалия днес.

Десет държави се очаква да признаят държавата Палестина през следващите часове, съобщи малко по-рано AFP. Това ще се случи около конференцията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. AFP уточни, че 10-те страни са Андора, Австралия, Белгия, Канада, Люксембург, Португалия, Малта, Франция, Великобритания и Сан Марино.

Израел може да претърпи още един удар тези дни. УЕФА може да отстрани израелските футболни клубове и националния отбор от участие в европейски състезания. За това пише израелският вестник Israel Hayom. По негови данни, за обсъждането на този въпрос на 23 септември на заседание на организацията настоява Катар. Изключването на Израел се подкрепяло от мнозинство от 20 избиратели.