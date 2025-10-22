Двойно са се увеличили исканията за признаване на дипломи от чужбина

Двойно са се увеличили заявленията за признаване на степените на висше образование, получено в чужбина. Това съобщи Ваня Грашкина-Минчева, изпълнителен директор на Националния център за информация и документация към МОН на заседание на просветната парламентарна комисия. На нея тя информира депутатите за новите функции на центъра, получени преди няколко месеца с промените в закона за развитие на академичния състав и които към момента са 27 на брой.

"Имаме отговорности, произтичащи от ангажиментите на страната ни по международни конвенции и директиви на ЕС. Такава например е прилагането на Лисабонската конвенция, която се отнася до признаване на степените на висше образование между страните-членки, които са 57 на брой. НАЦИД е част от тази мрежа от национални центрове по академично признаване и мобилност и по тази линия ние организираме процедурата по признаване на дипломите за висше образование, за доктор и доктор на науките. За наша радост нараства обемът на подаваните заявления. За 3 години имаме 100% прираст, което е добро доказателство, че българите се връщат в България и искат да се реализират в страната, както и че чужди граждани с добро образование искат да работя в България", коментира Грашкина. Дипломата за висше образование е сред изискванията за започване на работа.

16 са регистрите, които поддържа НАЦИД в сферата на висшето образование и науката, информира още Грашкина. Сред тях са регистърът на висшите училища, регистърът на всички действащи, завършили и прекъснали студенти, в който всеки студент има електронна национална студентска карта, регистърът на признатите дипломи за висше образование, на отпуснатите и отказаните кредити на студенти, регистърът на академичния състав, на защитените дисертации с над 30 хил. трудове, на научноизследователската дейност, на заверените удостоверения Апостил на образователни документи за висше образование у нас и др.

"В регистъра на научните изследвания, вменен ни наскоро, са се регистрирали 99 научни организации, като 9 от тях са в частна полза, той е огромен и съдържа много информация за учени, проекти и т.н. Сравнително нов, създаден през 2020 г., е и Българският портал за отворена наука, в който учени публикуват по желание свои трудове. Над 10 пъти е нараснал обемът му - вече имаме над 104 хиляди публикации с пълен текст, като всичко това се поддържа от един служител", обясни изпълнителният директор на НАЦИД, която получи похвала от депутатите за ефективната работа на центъра.

"Сред новите дейности на НАЦИД са признаването на дипломите за средно образование от чужбина, както и придобиването на професионална квалификация учител в българските университети", посочи Вержиния Цанкова, главен секретар на Център. По думите й досега признаването на дипломите за средно образование е било при регионалните управления по образованието, но с цел намаляване на административната тежест за тях тази дейност е преминала към НАЦИД. "Издавахме по около 35 хил. удостоверения на година, като сега очакванията са те да стигнат до 55 хил. Става дума за огромен обем от работа", посочи тя.

До август в Центъра са работили 55 души, но след вменяване на новите функции служителите му са увеличени с още 14 бройки. "Обезпечени сме от гледна точка на хардуер и софтуер, успяваме да поддържаме информационните системи, но от гледна точка на човешкия ресурс имаме нужда от повече щатни бройки, за да може в срок да изпълняваме всички вписвания по регистри", посочи Грашкина, която призова и за достойно заплащане за служителите, за да бъдат запазени те.

Студентски кредити

"В регистъра на банките, с които може да се сключи договор за кредитиране на студенти, липсва информация за тях", коментира народният представител Ангел Янчев. По думите му от 7 банки само за една има информация, като линкът към нея е неактивен и студентите не могат да видят нито типовете договори, нито условията за финансиране. Изпълнителният директор на НАЦИД обясни, че регистърът е от две части - едната е публична и в нея следва самите банки да впишат тези данни, които преценят. "Писали сме до банките, имаме само 1 отговор. Създали сме достъп до тях, те да могат да си качват информацията, но не го правят. Още веднъж ще им обърна внимание, защото това е недопустимо", посочи Грашкина. Относно втората част от регистъра тя посочи, че тя съдържа вътрешна информация за 40 хил. студентски кредита, която редовно се подава към финансовото министерство, а банките, които искат да видят дали даден студент или докторант е такъв, могат да го направят автоматично. "Преди имахме по 1000 имейла запитвания дали дадено лице е студент, сега това може да се види веднага", посочи тя.

"Има ли регистър на признатите от чужбина дипломи за висше образование? Може ли да направим справка, ако някой спекулира с диплома от чужбина, която не е призната?", попита депутат. "Имаме регистър на признатите дипломи от чужбина, както и на отказите и обезсилените удостоверения. Той се води от 2009 г., с публичен достъп е и всеки работодател може да направи справка на сайта ни", поясниха от НАЦИД.