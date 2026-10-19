Заради войната черноморската риба поскъпва

Ескалиралите военни действия в Черно море хвърлят българските риболовци в тежка криза и застрашават поминъка на хората от бранша. Най-вероятно онези които не фалират, ще продават улова си по-скъпо, стана ясно от репортаж на "Нова тв".

По данни на водещи риболовни компании уловът на риба е спаднал наполовина спрямо 2025 г. Екипажите масово се въздържат от традиционните нощни излизания в открито море, тъй като акваторията е осеяна с отломки от въздушни и подводни дронове, които в тъмнината остават незабелязани и носят риск от инциденти. Част от риболовците се ограничават с плавания само в близост до брега.

„В момента сме в тотален колапс заради липсата на риба, но и поради опасностите в морето и заглушаването на GPS сигналите от военните действия - от това корабите не знаят къде се намират - разказа Александър Тръпчев, собственик на риболовни кораби и председател на две браншови сдружения. - Капитаните не щат да рискуват да пътуват през нощта. Постоянно срещаме парчета от дронове и не се знае кое какво е, а някои от тях може да са действащи или опасни”.

Същевременно рибните пасажи край българските брегове намаляват. Според риболовците честите детонации и взривове прогонват рибите, които са силно чувствителни, и това прави риболова неефективен.

Но пък разходите само за гориво на един среден кораб надхвърлят 500-600 евро на излизане в морето. При улов от само 50-100 кг и при цени между 1 и 3 евро за кг, разходите не се покриват. Преустановена е и практиката корабите да нощуват в морето, за да може да се лови поне два дни с един преход до отдалечените райони на около 60 мили в изключителната икономическа зона на България.

„Потънаха кораби по 5, 6, 7 хиляди тона дедуейт [при атаките с дронове], а за едно малко рибарско корабче е нужна само една малка експлозия и всичко приключва”, коментира Тръпчев.

Заради форсмажорните обстоятелства браншът настоява за финансово подпомагане от държавата. Темата е била повдигната на Консултативния съвет за Черно море. А искането е защото действащата мярка de minimis е неприложима, защото компенсациите са обвързани с реализирания оборот, но плаванията и уловът са намалели, така че оборот няма.

Тръпчев прогнозира, че при тези обстоятелства цените на черноморската риба в търговската мрежа ще се повишат. Има и друг проблем, според бранша - че че по щандовете на големите вериги надценките са двойни и тройни спрямо цените, на които уловът се изкупува директно от корабите.