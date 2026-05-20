Ултиматумът на Тръмп за митата най-сетне раздвижи ЕС

EPA/BGNES Наскоро в разговор с германския канцлер Фридрих Мерц президентът Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще вдигнат митата, ако до 4 юли ЕС не одобри окончателно търговската сделка, договорена миналото лято.

ЕС най-сетне е готов да приложи търговското споразумение със САЩ, съобщи "Политико" в сряда. Раздвижване има, но финализирането предстои - с одобрение на сделката в европарламента.

След над 5 часа разговори представители на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия са оформили текстовете, които трябва да осигурят прилагането на договореностите с президента Тръмп за митата и търговията, постигнати миналото лято в Търнбъри, Шотландия.

Тогава ЕС прие да премахне митата върху американските промишлени стоки, както и за някои агропродукти, а Вашингтон се ангажира да ограничи до 15% митата върху повечето европейски стоки. Евросъюзът обаче се забави с процеса на одобрение на споразумението, основно заради спорове между отделните страни членки. Американският президент предупреди, че ако Брюксел продължава да се помайва, ще наложи 25% мито върху европейските автомобили от 4 юли. Изглежда, че "жълтият картон" на Тръмп е подействал и ЕС се раздвижи. .

Но пътят още не е изцяло извървян, защото предстои гласуване на окончателните детайли в сделката със САЩ в европарламента по време на пленарната сесия в Страсбург между 15 и 18 юни.

Защитните механизми

Предвидено е Европейската комисия да може по искане на Европейския парламент или на държава членка да замрази търговското споразумение, ако Вашингтон не намали митата върху европейските стоманени и алуминиеви продукти до края на 2026 г.

През април Тръмп подписа указ за налагане на до 50% върху вноса на стомана и алуминий, което според евродепутати нарушава договорките от Търнбъри. Затова сега преговарящите от ЕС са се разбрали, че в края на годината Еврокомисията ще представи доклад пред Европейския парламент и Съвета и ако се окаже, че Вашингтон не спазва ангажиментите си, може да последва спиране на действието на сделката. Включена и т.нар. клауза за изтичане, според която споразумението ще действа до декември 2029 г. Тогава мандатът на президента Тръмп ще е приключил.

Добавени са и защитни механизми, които задължават Комисията - по собствена инициатива или по искане на три държави членки, да провери дали вносът представлява сериозна заплаха за европейската индустрия и ако прецени, че има риск, да спре частично или напълно изпълнението на сделката със САЩ.

Сред евродепутатите все още има разногласия.

Европейската народна партия – най-голямата група в парламента, настоява споразумението да бъде окончателно прието, защото засяга търговията с най-важния търговски партньор на ЕС. Част от либералите и социалистите в европарламента остават критици на сделката от Търнбъри.

Стъпка по стъпка

Техническата работа е свършена - текстовете са окончателно изчистени и одобрени от институциите на ЕС след интензивни преговори.

Предстои ратифициране в Европейския парламент в средата на юни.

Веднага след вота в Парламента и Съветът на ЕС ще приеме официално текстовете.

Споразумението ще започне да действа в деня след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.