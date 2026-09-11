Радев сложи свои хора в надзора на "София тех парк"

Правителството подхвана кадрово обновление и в "София тех парк". Министърът на иновациите Иван Василев е направил промени в надзорния съвет на държавното предприятие. Иван Михайлов запазва поста си на председател на надзора, а новите попълнения са Антон Китипов и Теодор Панайотов. Ще има още смени - в управителния съвет. Те обаче трябва да изчакат вписването на новите надзорници в Търговския регистър. Формално членовете на управата се избират от надзорния съвет.

"Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“ - управление с повече прозрачност, споделена инфраструктура, по-тясно сътрудничество между науката и бизнеса", известяват от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). И посочват, че "пред дружеството стои най-мащабният етап в развитието му - изграждането на AI фабриката BRAIN++ съвместно с INSAIT, Центърът за иновации в отбраната, Центърът за върхови постижения в Казанлък".

Надзорният съвет е намален от петима на трима души - "следвайки зададената политика от правителството, управлението става по-компактно, а разходите за възнаграждения на съвета намаляват", изтъкват от МИДТ. От ведомството определят новите надзорници като доказани професионалисти:

Кой кой е

Иван Михайлов, председател на Надзорния съвет

Има дългогодишен управленски опит в секторите на информационните технологии, телекомуникациите и автомобилната промишленост Ръководил е инженерни и технологични центрове на компании в ИТ сектора. От 2022 г. е главен изпълнителен директор на AmCham. Завършил е компютърни науки в Технически университет - София, икономика в СУ „Св. Климент Охридски“ и бизнес администрация по технологична комерсиализация в The Red McCombs School of Business, Тексаски университет в Остин, САЩ.

Антон Китипов

Банков специалист с над 20-годишен опит, специализиран в дигитален FX, eSolutions и електронна дистрибуция в редица държави. Има доказана експертиза в изграждането и ръководенето на регионални дигитални FX решения за корпоративни клиенти и финансови институции. Притежава богат професионален опит във финтех партньорства, платежна инфраструктура и дигитални активи. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Теодор Панайотов

Експерт по изкуствен интелект. Притежава богат опит в изграждането на суверенни, локални и хибридни платформи за знания с изкуствен интелект в ключови сектори. Заемал е ръководни позиции в технологични компании. Завършил е „мрежови технологии“ и „развитие на човешките ресурси“. Възпитаник е и на Singularity University/NASA Ames.