МРРБ забрани на ВиК дружествата да вдигат цената на водата от 1 януари

Министерството на регионалното развитие забрани на държавните ВиК дружества да повишат цената на водата от 1 януари.

Това се случва ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени за ВиК услугата за отделните населени места, някои от които са с драстични повишения от 8 до 14%.

"Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната", се казва в съобщение на МРРБ.

Повече от ясно е, че не ВиК дружествата, а правителството се е намесило, за да стопира поредното увеличение на държавно регулирани цени точно, когато страната ни сменя левовете с евро. Това щеше да е доста конфузна ситуация, защото докато едни регулатори дебнат търговците дали необосновано вдигат цените на стоките, други регулатори одобряват поскъпването на базови комунални услуги.

От съобщението на регионалното министерство не става ясно кога все пак през 2026 г. домакинствата да очакват нови цени на водата. Посочва се само, че ВиК операторите ще ги информират своевременно при всяка предстояща промяна.

Почти 90% от ВиК дружествата в страната са държавни. Останалите са общински, а в София - където има и най-много потребители, частна фирма оперира на концесия, дадена от Столична община. Това означава, че тези общински дружества, както и "Софийска вода" нямат пречка да вдигнат цената на водата от 1 януари.

А за София КЕВР е одобрила съществено увеличение на цената на водата - с цели 12% до 4.12 лв. за кубик.

Тъй като не е ясно откога все пак ще влязат в сила новите цени на водата, утвърдени от КЕВР, е добре да се знае какви увеличения да очакват домакинствата. Одобрените нови цени са в левове, но те ще бъдат превалутирани в евро по официалния курс след 1 януари 2026 г.

Най-силно се очертава поскъпването за Кърджали - с почти 14%, което ще доведе до цена от 5.19 лв. за кубик с ДДС.

С увеличение от 4.8% водата в Силистра ще стане най-скъпата в страната - 6,44 лв. за кубик с ДДС. След нея се нарежда Разград, където е предвидено увеличение от 1-1% до 6,33 лв. за кубик.

Ето и утвърдените цени на водата за 2026 г. в други градове:

Във Враца цената ще е 5,48 лв., поскъпването е 8,9%.

Във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лв., а поскъпването е 8,8%.

В Габрово – 4,93 лв., като поскъпването е 8,4%.

Във Варна ще е 5,92 лв. или поскъпване с 6,6%.

В Бургас – 5,28 лв. за кубик и поскъпване от 1,4%

В Пловдив цената ще е 3,73 лв. за кубик или увеличение от 4%.

Не е ясно какво се случва с цената на водата в населените места, за които все пак КЕВР е утвърдила по-ниска цена на водата. Гражданите на Шумен и Ямбол например имат пълно право на недоволство, ако намесата на МРРБ стопира поевтиняването на ВиК услугата там от 1 януари.

Например в Шумен намалението бе предвидено да е с 1% до цена от 5,96 лв. на кубик вода.

По-евтина вода би трябвало да плащат в Ямбол – там намалението е почти 12%, при което цената ще е 4,52 лв. за кубик.

НЕДОВОЛСТВО

По повод увеличението на цените на ВиК услугата още преди заседанието на КЕВР от Гражданската платформа Изправи се.БГ алармираха, че подобно драстично повишение на цените е несправедливо на фона на ситуацията в страната в последните месеци, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в десетки населени места.

"Предлага се поскъпване без подобряване на качеството. В доклада на КЕВР е посочено, че 32 ВиК оператора не изпълняват показателите за ефективност, като за част от тях е посочено „пълно неизпълнение“, а въпреки това цените растат", коментира председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова.

Тя цитира и данни от доклада на КЕВР за средните загуби на вода във водоснабдителната мрежа, които остават непроменени до почти 60%.

Освен това изчисляването на новите цени на ВиК услугите КЕВР прави „служебно“, по формула, в която освен инфлацията и социалната поносимост се включват и отчетни данни за дейността на ВиК дружествата, но тези данни не са публично обявени в доклада на КЕВР. Така за гражданите е невъзможно да проверят достоверността на сложните изчисления, които КЕВР прави.

Гражданската платформа настоя министъра на регионалното развитие и благоустройството, като принципал на държавните ВиК оператори и на ВиК холдинга, в случай че КЕВР приеме увеличението - да разпореди замразяване на цените на водата на досегашните нива.