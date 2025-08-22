МФ пусна "шаблони" за двойните цени

Публикувани са насоки за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и левове във връзка с въвеждането на еврото, съобщи Министерството на финансите.

Двойното изписване на цените стана задължително на 8 август и ще продължи до 8 август 2026 г., като целта е потребителите да свикнат с новата валута и да могат да сравняват цените в лева и в евро.

Насоките, които са качени на сайта evroto.bg, са предназначени за магазини и бензиностанции (за компаниите от финансовия сектор има специални правила, посочват от МФ). Дадени са конкретни примери и препоръки за изписване на цените за най-различни стоки - от хляб, сирене и домати до хладилници и горива, както и за различни хипотези – напр. стоки, които се предлагат в опаковка, такива в насипно състояние, услуги, предлагани извън търговския обект, и др..

Общите съвети при изготвянето на етикетите са за ясно и четливо изписване с еднакъв размер на шрифта на цените в левове и в евро, както и на техните съкращения или отличителни знаци (лв., €, BGN, EUR). "Да се избягват прекомерни и допълнителни елементи, които водят до объркване на потребителя", препоъчват от финансовото министерство.

За улеснение на търговците са разработени и примерни визуализации.

Икономии

Много търговци имат вече отпечатани етикети само в лева. За да им бъдат спестени нови разходи и усилия, ето какво съветват от МФ: "Ако върху стоката вече има залепен етикет с цена само в лева или размерът на стикера не позволява да бъдат изписани двете цени едновременно, може да се използва допълнителен малък стикер с ясно обозначение на цената в евро, който се залепва в непосредствена близост до първия".