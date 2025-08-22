Медия без
МФ пусна "шаблони" за двойните цени

На сайта evroto.bg са публикувани насоки за обозначаване в магазини и бензиностанции

Днес, 13:36
МВ съветва търговците да слагат етикети без излишни "украси", за да не объркват потребителите
Публикувани са насоки за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и левове във връзка с въвеждането на еврото, съобщи Министерството на финансите.

Двойното изписване на цените стана задължително на 8 август и ще продължи до 8 август 2026 г., като целта е потребителите да свикнат с новата валута и да могат да сравняват цените в лева и в евро. 

Насоките, които са качени на сайта evroto.bg, са предназначени за магазини и бензиностанции (за компаниите от финансовия сектор има специални правила, посочват от МФ). Дадени са конкретни примери и препоръки за изписване на цените за най-различни стоки - от хляб, сирене и домати до хладилници и горива, както и за различни хипотези – напр. стоки, които се предлагат в опаковка, такива в насипно състояние, услуги, предлагани извън търговския обект, и др.. 

Общите съвети при изготвянето на етикетите са за ясно и четливо изписване с еднакъв размер на шрифта на цените в левове и в евро, както и на техните съкращения или отличителни знаци (лв., €, BGN, EUR). "Да се избягват прекомерни и допълнителни елементи, които водят до объркване на потребителя", препоъчват от финансовото министерство. 

За улеснение на търговците са разработени и примерни визуализации. 

 

Икономии

Много търговци имат вече отпечатани етикети само в лева. За да им бъдат спестени нови разходи и усилия, ето какво съветват от МФ: "Ако върху стоката вече има залепен етикет с цена само в лева или размерът на стикера не позволява да бъдат изписани двете цени едновременно, може да се използва допълнителен малък стикер с ясно обозначение на цената в евро, който се залепва в непосредствена близост до първия".

В насоките са включени и "еталони" за двойното изписване на цени.
Ето как ще се връща ресто в периода, в който левът и еврото ще бъдат едновременно в обращение - 1.31 януари 2026 г.
