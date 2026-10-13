"Мастъркард" пуска офлайн плащания от 2027 г.

„Мастъркард“ обявява нови правила за офлайн плащания в европейската си мрежа, предназначени да подпомогнат извършване на трансакции при прекъсване на мрежовата свързаност или при извънредни ситуации, засягащи електрозахранването, съобщава БТА.

Офлайн плащанията ще започнат да се предлагат през 2027 г. в редица европейски държави, сред които и България. От февруари следващата година всички новоиздадени карти „Мастъркард“ в Европа ще могат да извършват офлайн плащания. До май 2027 г. всички нови и подменени платежни терминали също ще трябва да поддържат тази функция, посочват от компанията.

След като изискванията бъдат въведени, потребителите ще могат да използват чип и ПИН код по време на прекъсване на електрозахранването, за да плащат за стоки от първа необходимост в супермаркети, хранителни магазини, бензиностанции и аптеки, както и на автомати за билети.

Офлайн плащанията функционират чрез сигурно съхранение на лимитите за разходи в чипа на картата. Ако терминалът загуби връзка, плащането може да бъде одобрено локално до лимит от 200 евро на трансакция, предварително определен от банката на картодържателя. След това се осъществява клиринг, за да се гарантира финансовата операция, когато връзката бъде възстановена, обясняват от компанията. „Мастъркард“ вече е внедрила офлайн плащания в Дания, Швеция, Естония и Латвия.

„Когато има прекъсване на електрозахранването или на мрежата, хората все пак трябва да купуват храна, гориво и лекарства“, коментира Брайс ван де Вале, изпълнителен вицепрезидент по основни плащания за „Мастъркард“ Европа. „Видяхме, че офлайн плащанията могат да имат реално значение. Чрез разширяването на тази технология в цяла Европа можем да помогнем на хората да продължат да плащат за нещата, от които се нуждаят, дори когато се случи нещо неочаквано“, посочва той.