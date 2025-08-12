Кредитори не отписват длъжници с обявени за нищожни от съда кредити

Граждани, чиито договори за кредит са обявени от съда за нищожни поради неравноправни клаузи и нелоялни търговски практики, остават да висят в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. Те се жалват на омбудсмана, че финансовите институции, отпуснали кредита - банки или фирми за бързи кредити, обявяват, че нямат основание да поискат отписването им от регистъра на длъжниците.

Затова омбудсманът Велислава Делчева е предложила в писмо до подуправителя на БНБ, ръководител на управление „Банково“ – Петър Чобанов, промяна в Наредбата за Централния кредитен регистър (ЦКР). С нея Делчева иска да се въведе възможност не само банки и фирми за бързи кредити, но и заинтересовани физически лица да имат право да подават искане за заличаване на информация в ЦКР за кредитната им задлъжнялост, когато договорът за кредит е обявен от съда за нищожен.

Аргументът на омбудсмана е, че обявен от съда договор за нищожен означава, че не е съществувал в правния мир и съответно не е пораждал правни последици.

Делчева вече е провела среща с подуправителя на БНБ Петър Чобанов, на която е станало ясно, че в момента се подготвят промени във въпросната наредба. От БНБ също са подчертали, че по обявен от съда нищожен договор за кредит задължения не съществуват. Обсъдено е, че липсата на своевременна корекция след влязло в сила съдебно решение може да има нежелани правни последици за хората - например да се яви пречка за отпускането на кредити занапред от финансови институции. Това постави под съмнение и добросъвестността при обработването на данни.

От централната банка са посочили, че отговорността за актуализиране на информацията в ЦКР при промяна на правното основание за съществуване на вземанията е изцяло на съответната финансова институция. Именно това е причината омбудсманът Велислава Делчева да предложи разширяване на обхвата на лицата, които да имат право да представят съдебното решение, а не само институцията, предоставила кредита.

Омбудсманът дава пример с конкретна жалба от гражданин, на който фирмата за бързи кредити многократно отказва да го заличи от регистъра на длъжниците въпреки съдебното решение за нищожен договор за заем. Въпросната фирма е отказала и когато омбудсманът се е обърнал директно към нея. От фирмата са заявили, че липсва каквото и да е основание за извършване на допълнителна корекция в задължението по въпросния договор за потребителски кредит с няколко аргумента: „просрочията по главницата не следва да се премахват, тъй като те са налице“; „премахването им би представлявало некоректно манипулиране на националната база данни за отпуснати кредити и просрочията на кредитополучателите и би въвело в заблуждение организациите, които извършват справки в ЦКР, че лицето е коректен кредитополучател, а това очевидно не е така.“

Омбудсманът Велислава Делчева е категорична, че тези аргументи не важат за обявен за нищожен договор от съда.