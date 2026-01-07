Касите на банките ще работят извънредно, за да обменят левове

БНБ и търговските банки обявиха, че касите им ще работят извънредно в съботните дни до края на януари, за да улеснят и ускорят обмена на левове в евро.

От Асоциацията на банките в България (АББ) съобщиха, че ще бъде осигурен допълнителен персонал. Във връзка с многото сигнали за нарушения за пореден път от асоциацията припомнят, че обменът трябва да става по фиксирания курс, без такси и без лимити. Ако става дума за обръщане в евро на повече от 30 000 лв, е необходима предварителна заявка, но това не е новост, а е обичайна практика при операции с големи суми.

От АББ припомнят още, че от хора, които за първи път идват в дадена банка, винаги се изисква да попълят декларация. Това не е заради въвеждането на еврото, а защото Законът за мерките срещу изпирането на пари изисква банката да получи основни данни за новия клиент, за да е сигурна, че носи честно изкарани средства.

Подробна информация за конкретните клонове и работното им време ще бъде публикувана своевременно на интернет страниците на съответните банки, както и на уебсайта на АББ, посочват от асоциацията. Засега все още тази информация липсва.

Касите на БНБ също ще работят извънредно всяка събота до края на януари "във връзка с присъединяването на България към еврозоната и поради увеличаване на броя на обслужваните клиенти".

Ето къде са касите, какво ще е работното им време и какви услуги ще предоставят в съботните дни - тоест на 10, 17, 24 и 31 януари:

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: София, пл. "Княз Александър I" № 1 ще работят с клиенти от 8:30 до 15:45 ч. без прекъсване. Те ще обменят левове в евро само на физически лица.

Касовият център на БНБ в София на ул. "Михаил Тенев" № 10 ще обменя левови банкноти и монети в евро за физически лица, а юридически лица ще могат да обменят монетите си в евро.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

В касите на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" в страната ще обменят левови банкноти и монети и на граждани, и на фирми. Техните адреси са:

• гр. София, кв. "Овча Купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16;

• гр. Плевен, ул. "Климент Охридски" № 58 Б;

• гр. Пловдив, бул. "Ягодовско шосе" № 2;

• гр. Варна, ул. "Цариброд" № 23;

• гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 8.

Работното време на всички поделения с клиенти е от 8:30 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа.

И в Гърция, и в Гваделупа

БНБ напомня - всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната. Те са валидно платежно средство и редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута - например Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово. Еврото е валутата и на отвъдморски територии на държави от ЕС - Канарски острови, Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон.