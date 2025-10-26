IT секторът отново изпитва глад за кадри

След вълната от съкращения и застой в наемането на нови кадри, IT секторът у нас отново води индустриите с най-оптимистични планове за наемане на работна ръка.

Проучване на Българската конфедерация по заетостта показва, че това е индустрията с най-оптимистични планове за наемане работна ръка в следващите шест месеца.

Проучването е проведено сред 1017 работодатели от 12 индустрии. Според него 28% от работодателите в България планират нови назначения през следващите шест месеца, докато други 22% ще прибегнат до съкращения. Така нетният коефициент на заетост е +6%, двойно повече от отчетените 3% при предното проучване през март 2025 г.

Секторът на информационните технологии е с най-силен ръст в очакванията за наемане на нови служители с коефициент на заетост от +23%. За сравнение преди шест месеца анкетираните ИТ компании са посочили по-ниски очаквания за наемане на нова работна ръка - коефициентът на заетост за този сектор е бил 15%.

"Браншът на информационните технологии е най-бързо развиващият се, няма сфера от бизнеса и живота на хората, в която те да отсъстват", заяви в интервю за БТА председателят на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) Ирина Радоева. Тя посочи, че застой в наемането на работна ръка има единствено по отношение на младите ИТ специалисти, докато се изостря гладът за кадри с добър опит и софтуерни разработчици на средно ниво, които могат да бъдат продуктивни от самото начало без период на адаптиране.

Мениджъри от ИТ секторът споделят, че работа има, дейността на компаниите се разширява, но те вече са по-предпазливи след периода на висока инфлация, която забави търсенето и инвестициите в стартъпи. Наред с това мощното навлизане на Изкуствения интелект е направил много младши специалисти излишни.

В момента най-голямо е търсенето на разработчици на изкуствен интелект и специалисти по машинно самообучение (ML), които са отговорни за автоматизацията и оптимизацията на различни процеси. Позициите за програмисти с опит и инженери по данни също остават ключови на пазара на труда.

Търсени са и специалисти по киберсигурност заради нарастващите случи на кибератаки, които увеличават нуждата от защита на данните и инфраструктурите.

Секторът на високите технологии остава водещ по атрактивни заплати, макар годишното им нарастване вече да е доста по-умерено отпреди няколко години, казват от БАИТ.

По данни на НСИ средната заплата тази година в ИТ сектора, но заедно с телекомуникациите, е около 5700 лв. Проучване на възнагражденията на "Мърсър Марш Бенефитс", проведено наскоро сред над 560 български компании от 14 индустрииq показва, че възнагражденията на ИТ специалистите е с 20% по-високо от средното за пазара. В ИТ секторът има и най-малка разлика между заплащането в София и останалата част на страната - около 5%. Максималните възнаграждения в ИТ сектора надхвърлят 20 хил. лева, показа друго проучване на DEV.BG.

НАГЛАСИ

След ИТ сектора, работодателите в производството показват също високи очаквания за наемане на работна ръка в следващите шест месеца с коефициент на заетост от 18%, показва проучването на Българската конфедерация по заетостта. Следва търговията на едро и дребно с 16%, финансовите услуги и недвижимите имоти с по 14%.

По региони най-активно смятат да разширяват екипите си в следващите 6 месеца работодателите в София (+65%), следвани от тези в пловдивския регион (+17%). Във Варна и Бургас проучването е показало +8% коефициент на заетост, което е по-ниска стойност от предишните шест месеца, който съвпада с летния туристически сезон.