Чешки милиардер стана главен акционер във френски петролен гигант

Даниел Кретински наскоро купи британските пощи

17 Ноем. 2025
Даниел Кретински
Даниел Кретински

Чешкият милиардер Даниел Кретински стана един от основните акционери във френския петролен гигант TotalEnergies, предават медиите в Чехия.

Това стана, след като Кретински продаде половината от своя бизнес с електроцентрали на енергийната компания. Сделката се оценява на около 5,1 млрд. евро и ще бъде платена под формата на акции, равняващи се на приблизително 4,1% от капитала на TotalEnergies. Сделката ще превърне Енергийния и индустриален холдинг на Кретински в един от най-големите инвеститори във френската компания. Това означава, че Total ще притежава и дял в редица активи за производство на електроенергия в Обединеното кралство, Франция, Холандия и Италия чрез ново съвместно предприятие.

Магнатът, известен като "Чешкия сфинкс", стана първият чуждестранен собственик на Royal Mail в 509-годишната история на британските пощи, след като тази година завърши сделка за закупуване на компанията майка, припомня "Гардиън". Освен това той контролира френската верига за търговия на дребно Casino, притежава дялове в списание Elle, издателска къща Editis и футболния клуб от Висшата лига Уест Хем Юнайтед.

Кретински, който е класиран на 22-ро място в списъка на най-богатите на Sunday Times с оценено състояние от 7,79 милиарда паунда, е натрупал голяма част от състоянието си, управлявайки операции с въглища, газ и производство на електроенергия.

 

