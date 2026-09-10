Българската "ЕндуроСат" ще изстрелва сателити с френски ракети

Президентът Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев се радват на новото космическо партньорство между Франция и България.

Българският производител на сателити „ЕндуроСат“ и френската Arianespace, която предоставя услуги за изстрелване на спътници в Космоса, подписаха меморандум за сътрудничество в областта на високите технологии. Това стана по време на Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж.

"ЕндуроСат" ще извежда в орбита своите спътници с ракетите на Arianespace. В социалните мрежи компанията обяви, че сделката осигурява съчетаване на "капацитет за изграждане на спътници в голям мащаб с най-голямата ракета носител в Европа“.

„ЕндуроСат“ през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски фирми, взети заедно. Тя е една от най-бързо развиващите се компании в областта на космическите технологии, отбеляза премиерът Румен Радев, който присъства на подписването във френската столица.

„ЕндуроСат“ планира да използва услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 г., като разполага клиентски флотилии на Ariane 64.

Наскоро основателят на „ЕндуроСат“ Райчо Райков обяви старт на изграждането на един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа – на територията на бившето летище в Доброславци. Проектът е на друга компания на Райков - „Старбейс Юръп“. "Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, обясни предприемачът.