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България е осигурила "внос" на 35 000 чужди работници за 6 месеца

Най-много разрешителни са издадени за туризма

Днес, 09:26
20% от сезонните работници в туризма идват да работят в кухните на ресторанти и хотелски комплекси.
20% от сезонните работници в туризма идват да работят в кухните на ресторанти и хотелски комплекси.

Наемането на сезонни работници от трети държави в туризма е обичайна практика у нас от години. Става дума за работници, които идват за не повече от 90 дни в нашата страна. 

По данни на Агенцията по заетостта през 2025 г. са издадени малко над 49 хиляди разрешения за достъп до пазара на труда у нас, като 19 хиляди от тях са били за сезонна заетост до 90 дни, съобщи Нова тв.

От началото на тази година до 10 юли са издадени близо 35 хиляди разрешения за чуждестранни работници, като тези за сезонна заетост са над 13 хиляди. Това не означава, че всички тези хора са пристигнали и започнали работа, а просто че са били одобрени за това.

Къде отиват да работят? Регионалното им разпределение е неравномерно, но като имаме предвид, че по-голямата част от сезонните работници са заети в туризма, то местоработата им са морски и планински курорти.

Според изчисления на Института за пазарна икономика, по данни отново на Агенцията по заетостта, в Бургас са издадени малко над 8000 сезонни разрешения през 2025 г., а 3000 са издадени във Варна, 1500 – в Пазарджик, на чиято територия се намира спа-курорта Велинград. Следват още една морска област – Добрич, след което се нареждат София и Благоевград – и двете с малко над 1000 разрешителни.

В хотелиерския и ресторантьорския бранш 1/5 от издадените разрешителни са за работа в кухня, над 2000 – за работа като общ работник, по над 1600 – камериери. Също около 1600 са за земеделски работници.

По над 1000 разрешителни са издадени за длъжностите сервитьор, чистач и работник в ресторант. По-малко са тези за помощник-готвач и мияч на съдове.

Произходът на сезонните трудови мигранти е силно концентриран в Азия, Източна Европа и Близкия изток. От Института за пазарна икономика докладват за едва 145 разрешения за сезонни работници от други части на света през миналата година.

Почти половината от сезонните работници са от Узбекистан и Киргизстан. Следват граждани на Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Най-многобройни са представителите на изброените дотук държави, макар разрешителни да са издадени на граждани на общо 55 страни.

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