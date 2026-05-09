Британският магнат Джим Радклиф насочва газовия си бизнес към САЩ

Милиардерът Джим Ратклиф, който е един от най-влиятелните предприемачи на Стария континент, отправи остра критика към енергийната политика на ЕС и на Обединеното кралство. "Подходът им е „хаотичен и

подкопава сигурността и перспективите за растеж на региона", коментира британският магнат, който е собственик на редица бизнеси. Неговата "Инеос груп" произвежда петрол и газ, джипове, лекарства (инсулин и др), пластмаса, облекла и т.н. Инвестира и в спорт, вкл. във футболния гранд "Манчестър Юнайтед".

Сър Джеймс Радклиф отправи острите си думи срещу Европа в изявление, с което обяви, че "Инеос Енерджи" ще разшири инвестициите си в проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив. Компанията вече е инвестирала над 3 млрд. долара в САЩ, а наскоро придоби 21% дял в три нефтени и газови обекта край източното крайбрежие на Америка, в които ще си партнира с "Шел", пише Оilprice.com.

Ратклиф многократно е критикувал решенията на британските и европейските политици. Прави го и сега, като обяснява, че "Инеос" се насочва към САЩ заради изключително високите цени на енергията в Европа и прекомерните регулации: "В Европа цари хаос, като инвеститор винаги търсите стабилността. Имам много повече доверие в инвестициите в енергийния сектор в Америка.“

"Инеос Енерджи" ще работи с Shell за търсене на неизползвани запаси от петрол и газ в шелфа, който се намира на 80 мили от бреговете на Луизиана. Компаниите ще разработят находището "Форт Съмтър", което се оценява на над 125 млн. барела нефтен еквивалент. Ще бъдат стартирани и нови проучвания преди 2030 г.

Мащаби

"Инеос" (INEOS) е четвъртият по големина химически концерн в света. Компанията е основана през 1998 г. от сър Джим Ратклиф, който е неин председател и мажоритарен собственик. Днес е група с над 30 бизнес звена, управлява над 190 производствени бази в 29 държави и генерира годишни приходи от над 65 млрд. долара.

Какво произвежда? Суровини за пластмаси, лекарства, текстил, строителство; хигиенни продукти (INEOS Hygienics) и облекло (марката Belstaff), високопроходимия 4x4 автомобил INEOS Grenadier. Има мащабни инвестиции в добив на природен газ и зелен водород. ІNEOS Sport контролира и спонсорира огромни активи в спортни клубове. Акционер е в "Манчестър Юнайтед". Собственик е на професионалния колоездачен тим INEOS Grenadiers.