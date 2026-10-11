Авария в "Неохим" оцвети въздуха на Димитровград

Жълто-оранжев облак от комин на торовия завод „Неохим“ притесни жителите на Димитровград днес, съобщи БНТ. Аварията е в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60% азотна киселина. В резултат на това са изпуснати азотни оксиди в атмосферния въздух, съобщиха от РИОСВ-Хасково.

Възникналата авария е довела до задействане на аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2–3 минути от комина са изпускани азотни оксиди, проявяващи се като жълто оцветен газов облак.

Операторът "Неохим" е уведомил компетентния орган за инцидента в изпълнение на условие от комплексното разрешително на дружеството. Извършена е проверка.

По данни от автоматичната измервателна станция "Раковски" не са регистрирани превишения на регламентираните норми за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух – амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици и озон.