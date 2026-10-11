Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Авария в "Неохим" оцвети въздуха на Димитровград

Днес, 17:11
БНТ

Жълто-оранжев облак от комин на торовия завод „Неохим“ притесни жителите на Димитровград днес, съобщи БНТ. Аварията е в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60% азотна киселина. В резултат на това са изпуснати азотни оксиди в атмосферния въздух, съобщиха от РИОСВ-Хасково.

Възникналата авария е довела до задействане на аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2–3 минути от комина са изпускани азотни оксиди, проявяващи се като жълто оцветен газов облак.

Операторът "Неохим" е уведомил компетентния орган за инцидента в изпълнение на условие от комплексното разрешително на дружеството. Извършена е проверка.

По данни от автоматичната измервателна станция "Раковски" не са регистрирани превишения на регламентираните норми за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух – амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици и озон.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Ексдепутат внесе сигнал срещу Бойко Борисов заради "Неохим"
18 Авг. 2022
Бойко Борисов си проси глоба за "фалита" на "Неохим"
16 Авг. 2022
На крив бизнес скъпият газ му пречи
15 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки