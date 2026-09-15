"Заливът на вдовицата" обра наградите "Еми"

"Заливът на вдовицата" и "Пит" триумфираха на 78-ата церемония по връчването на наградите "Еми". Церемонията се проведе в Peacock Theater в Лос Анджелис, а водеща бе Маришка Харгитай.

"Заливът на вдовицата" на Apple TV, в който Матю Рийс играе лидер на изолиран остров край бреговете на Нова Англия, обитаван от духове, спечели 14 отличия, с което подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън "Студиото", също продукция на Apple.

Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си в хитовия сериал.

Уелският актьор Матю Рис влезе в историята на наградите „Еми", като стана първият човек, спечелил две награди за главна роля в една вечер. Рис бе отличен на престижната церемония в САЩ за ролите си и в „Widow's Bay", и в психологическия трилър „The Beast In Me"

Драматичният сериал за болничния живот "Пит" отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал, а Ноа Уайли взе наградата за най-добър актьор в драматичен сериал.

Победителите на наградите "Еми" 2026