"Заливът на вдовицата" обра наградите "Еми"

"Заливът на вдовицата" и "Пит" триумфираха на 78-ата церемония по връчването на наградите "Еми". Церемонията се проведе в Peacock Theater в Лос Анджелис, а водеща бе Маришка Харгитай.
"Заливът на вдовицата" на Apple TV, в който Матю Рийс играе лидер на изолиран остров край бреговете на Нова Англия, обитаван от духове, спечели 14 отличия, с което подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън "Студиото", също продукция на Apple.
Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си в хитовия сериал.
Уелският актьор Матю Рис влезе в историята на наградите „Еми", като стана първият човек, спечелил две награди за главна роля в една вечер. Рис бе отличен на престижната церемония в САЩ за ролите си и в „Widow's Bay", и в психологическия трилър „The Beast In Me"
Драматичният сериал за болничния живот "Пит" отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал, а Ноа Уайли взе наградата за най-добър актьор в драматичен сериал.
Победителите на наградите "Еми" 2026
- Най-добър драматичен сериал: „The Pitt“
- Най-добър комедиен сериал: „Widow’s Bay“
- Най-добър лимитиран или антологичен сериал: „DTF St. Louis“
- Най-добър телевизионен филм: „Remarkably Bright Creatures“
- Най-добър актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли, „The Pitt“
- Най-добра актриса в драматичен сериал: Риа Сийхорн, „Pluribus“
- Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал: Том Пелфри, „Task“
- Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал: Алисън Джани, „The Diplomat“
- Най-добър актьор в комедиен сериал: Матю Рис, „Widow’s Bay“
- Най-добра актриса в комедиен сериал: Джийн Смарт, „Hacks“
- Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал: Стивън Рут, „Widow’s Bay“
- Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал: Кейт О’Флин, „Widow’s Bay“
- Най-добър актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм: Матю Рис, „The Beast in Me“
- Най-добра актриса в лимитиран сериал или телевизионен филм: Сали Фийлд, „Remarkably Bright Creatures“
- Най-добър поддържащ актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм: Дейвид Харбър, „DTF St. Louis“
- Най-добра поддържаща актриса в лимитиран сериал или телевизионен филм: Линда Карделини, „DTF St. Louis“
- Най-добро вариететно предаване: „The Late Show with Stephen Colbert“
- Най-добро състезателно риалити предаване: „The Traitors“