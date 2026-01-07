За 24 часа Бачев уволни и върна шефката на националната филмотека

Директорката на Българска национална филмотека Антония Ковачева бе уволнена от министъра на културата в оставка Мариан Бачев вчера следобед. Но след като кинематографичната гилдия се вдигна като един в нейна подкрепа, решението му устиска само 24 часа. Той я възстанови на поста, който тя заема от 2013 г., съобщи първи доц. Деян Статулов от Института за изследване на изкуствата към БАН.

Минути по-късно и от пресцентъра на МК обявиха, че: "Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека, Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ". Решението е взето "с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд".

На 7 януари Ковачева е била извикана във ведомството и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността с официалния довод, че е навършила възраст за пенсиониране. Не бе съобщено кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс.

Решението предизвика остра реакция сред служителите на филмотеката и културни дейци. Те незабавно организираха петиция в защита на Антония Ковачева, подписана до момента от над 1000 души, както и писмо до министър Бачев и парламентарната комисия по култура. В него се изразява "категорично несъгласие и силно недоумение от действията на Министерството на културата да освободи настоящия директор и да бъде заменен от временно изпълняващ без наличие на прозрачна процедура и мотивирана необходимост". В писмото се казва още, че решението е "неуместно, рисково и лишено от морална и управленска логика".

"В рамките на своя мандат, г-жа Ковачева напълно преобрази една западаща и полузабравена институция. Приходите на филмотеката са утроени, административната сграда е изцяло реновирана, заработи нов съвременен дигитализационен център и започнаха силно необходими ремонтни дейности по филмовите хранилища", припомня текстът на петицията. "В момента тече мащабен план за дигитализация на аудиовизуалния фонд на БНФ, който цели опазването на силно застрашените филмови ленти."

Със свои писма до властите реагираха и Съюзът на артистите в България, както и Съюзът на българските филмови дейци.

По-рано днес служителите на БНФ се барикадираха в сградата на ул. "Гурко" и обявиха стачна готовност.

Не е редно да се извършват промени на ключови позиции от правителство, което е в оставка, особено в държавни културни институти с национално значение. Освен това настоящият договор на Антония Ковачева е "до провеждане на конкурс", а такъв все още не е стартиран, макар да се чака от дълго време, казаха служители на филмотеката и Филмотечното кино "Одеон".

Сред тях циркулира и информацията, че за позицията директор на БНФ е спряган човек, за когото няма данни изобщо да се е занимавал с каквото и да е филмово и архивно дело. Рокадата представлява заплаха и за вече стартираните проекти по ПВУ, на които БНФ е бенефициент. Според други колеги крайната цел е да се присвои базата в Бояна, където се съхранява филмовият фонд на България.

Антония Ковачева е родена на 13 юни 1956 г. в София. Следвала е планиране във ВИИ "Карл Маркс" (1972-1975, днес УНСС), след което е завършила специалност "Кинознание" във ВИТИЗ през 1980 г. Работи в Българска национална филмотека от 1980 г. като редактор, старши експерт-киновед, главен редактор на алманаха "Кино и време", завеждащ международни връзки. Автор е на многобройни публикации в сп. "Български филми", "Киноизкуство", "Филмови новини", "Кино и време", fipresci.org, сп. "Кино", в. "Култура", Член на редица художествени комисии към БНТ и НФЦ. Член на ФИПРЕССИ (Международна федерация на филмовите критици) и на нейни журита на международните фестивали в Краков, Оберхаузен, Лайпциг, Троя, Котбус, Ротердам (президент), Карлови Вари и др. Председател на гилдия Критика към СБФД в периода 2007- 2012, член на борда на гилдия "Критика" към СБФД от 2013 г. Лауреат на наградата на СБФД за оперативна критика за 2000 - 2002 г.

От ноември 2013 г. досега тя бе директор на Българската национална филмотека и по думите на хора от сектора я е превърнала от "руина в буквалния смисъл" в "модерен и работещ филмов архив на световно ниво, където млад и фанатично отдаден екип дигитализира огромния фонд".