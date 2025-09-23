Започва двумесечен ремонт на три отсечки от АМ "Тракия"

Три участъка от автомагистрала "Тракия" ще бъдат превантивно ремонтирани в следващите над два месеца, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). И трите засегнати отсечки са в платното в посока Бургас и са на територията на областите София, Пазарджик и Сливен.

От днес (23 септември) стартират дейностите по 11-километрова отсечка в сливенско - в участъка между 262-ри и 273-ти километър. За целта трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

В сряда (24 септември) ще започне и превантивен ремонт на 8-ия километър от АМ "Тракия“ след изхода от София, както и в участъка между 90-и и 98-и километър край Пазарджик. За изпълнението на планираните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като също ще бъдат обособени по една лента в двете посоки.

"При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас", информират още от АПИ.

Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 30 ноември. Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други.

"На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и платното за София. Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия“ на "Автомагистрали“ ЕАД", посочват още от АПИ.