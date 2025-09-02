Виктор Илиев е приел два пъти райски газ и е влетял в автобуса със 199 км/ч

Шофьорът на автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт в София, два пъти е приел райски газ по време на управление на превозното средство, което се установява от свидетелски показания. Той се е движил със 199 км/ч, като не се е опитал да намали. Това съобщи пред медиите прокурор Вихър Михайлов, завеждащ отдел в Софийска градска прокуратура след работна среща при главния прокурор заедно с наблюдаващия прокурор по делото.

Според свидетелските показания шофьорът е бил умоляван да намали скоростта и е преминавал на червена светлина. Скоростта му е била четири пъти над максимално разрешената скорост.

Софийски градски съд остави в ареста 21-годишния Виктор Илиев, обвинен за инцидента. При катастрофата загина един човек, а седем пострадаха.

Прокурор Михайлов добави, цитиран от БТА, че обвинението срещу Илиев е актуализирано и то вече е за умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на четирима души. Наказанието, което може да получи мъжът е от 13 до 20 години или доживотен затвор. Прокуратурата прави всичко възможно най-много до три месеца да приключи досъдебното производство и да внесе делото в съда, добави Вихър Михайлов.

Предстои назначаване на съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, както и на дактилоскопска и биологическа експертиза на намерената бутилка райски газ, зареждан по време на движение, обясни прокурор Михайлов. До момента са изготвени съдебно-медицинска и токсикологична експертиза.

Според експертите райският газ влияе на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата, и до еуфоричност. Въздействието му е бързо и пиковите му стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи между една и пет минути в зависимост от човека. Райският газ обаче не е включен в наредбата за наркотичните вещества и техните аналози, каза прокурорът.

Относно пострадалите прокурорът обясни, че водачът на автобуса е излязъл от кома, а при две от ранените момичета са установени по седем телесни повреди.