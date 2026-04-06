Три големи компании искат да местят трамвая по "Скобелев"

Три големи инфраструктурни компании са подали оферти по обявената от Столична община процедура за преместването на трамвайното трасе по бул. “Ген. М. Скобелев” между Петте кьошета и бул. “Витоша”. За обекта са подали документи “Трейс Груп Холд” АД, обединение “Геопът Скобелев” с участието на “Геострой” и “Инмат София”. Проектът е знаков за столицата и следва да реши дългогодишен проблем с минаващото под прозорците на хората трамвайно трасе. И новият проект обаче предизвиква критики, че само частично ще намали шума и вибрациите.

Какво предвижда проектът за “Скобелев”?

Според изготвения проект трамвайното трасе ще бъде изместено по-далече от кооперациите, като ще бъде качено надземно върху нова стоманобетонова конструкция. Предвидено е новото трасе да тръгне от ниво терен и да достигне до нивото на горния ръб на тунела, на 6.5 метра над нивото на съществуващия терен. Ще бъде изградено еднопосочно локално платно с ширина 3 метра за по-добър достъп до жилищните сгради. Ще се ремонтират цялостно тротоарите, както и северният локал. Ще се реорганизира и движението в тунела - веднага след портала се предвижда отваряне на съществуващия остров и осигуряване на пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия и съществуващото отклонение на транспортния тунел към бул. ”Фритьоф Нансен” за транспортна връзка с бул. ”Черни връх”, бул. ”България” и бул. ”Евлоги и Христо Георгиеви”.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 3.2 млн. евро. Офертите ще се оценяват на база цена и техническото предложение, като цената е с 60% тежест. Като надграждащ компонент на оценката на техническото предложение се сочи и включването на специфични социални аспекти на изпълнението на поръчката. Във връзка с методиката от АОП са изразили притеснения, че няма яснота как ще се оценяват предимствата в предложенията. Все пак агенцията е приела аргументите на общината, като изтъква, че тя следва да може да докаже, че подходът гарантира избора на най-добрата оферта. Поръчката е обявена без осигурен към момента ресурс, но със сигурност такъв ще бъде осигурен, защото съдът определи за краен срок на преместването на трасето септември, 2026 г.

КРИТИКИ

И избраният вариант за решение предизвика критики. Част от коментарите в социалните мрежи са, че така само частично ще се реши проблемът с вибрациите и шума. Има спорове защо трасето не е изместено по бул. “Патриарх Евтимий”, но пък това е предизвикало бурна реакция на живеещите на булеварда. Предстои отваряне на ценовите оферти на фирмите за изпълнението.