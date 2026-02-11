СОС обсъжда площад "Св. Александър Невски" да се казва "Св. Иван Рилски"

Столичният общински съвет ще разгледа на утрешното си заседание предложение за преименуване на ключово пространство в столицата - площад "Св. Александър Невски". Съветниците от "Синя София" Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков предлагат площада да бъде прекръстен на Св. Иван Рилски. Според вносителите дейността на Александър Невски не е свързана с България и София и промяната няма да доведе до затруднения, защото на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации.

"Александър Невски е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество, по волята на владетеля на монголите Бату хан. Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от Руската православна църква през 1547 г.", изтъкват вносителите на предложението. Според е много по-удачно най-представителното място в София, което обединява емблематични православни храмове, държавни и културни институции и мемориали, да носи името на най-почитания светец на българските земи и небесен покровител на българския народ Св. Иван Рилски. "Тази година се навършват 555 години от пренасянето на мощите на Рилския светец от Търново в светата Рилска обител. Близо 2 века след успението на Св. Иван Рилски мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. В момента в София неговото име носи само една улица", изтъкват вносителите.

Предложението вероятно ще предизвика бурни дебати в зала. През годините е имало предложения и за преименуване на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".