СОС обсъжда площад "Св. Александър Невски" да се казва "Св. Иван Рилски"

11 Февр. 2026
Илияна Кирилова

Столичният общински съвет ще разгледа на утрешното си заседание предложение за преименуване на ключово пространство в столицата - площад "Св. Александър Невски". Съветниците от "Синя София" Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков предлагат площада да бъде прекръстен на Св. Иван Рилски. Според вносителите дейността на Александър Невски не е свързана с България и София и промяната няма да доведе до затруднения, защото на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации. 

"Александър Невски е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество, по волята на владетеля на монголите Бату хан. Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от Руската православна църква през 1547 г.", изтъкват вносителите на предложението. Според е много по-удачно най-представителното място в София, което обединява емблематични православни храмове, държавни и културни институции и мемориали, да носи името на най-почитания светец на българските земи и небесен покровител на българския народ Св. Иван Рилски. "Тази година се навършват 555 години от пренасянето на мощите на Рилския светец от Търново в светата Рилска обител. Близо 2 века след успението на Св. Иван Рилски мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. В момента в София неговото име носи само една улица", изтъкват вносителите. 

Предложението вероятно ще предизвика бурни дебати в зала. През годините е имало предложения и за преименуване на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". 

 

