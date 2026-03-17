Социолог разкри поръчкови манипулации в предизборните изследвания

Изследванията на обществените нагласи в България се манипулират по поръчка на политически партии. Това заяви собственикът и директор на социологическа агенция "Медиана“ Кольо Колев в предаването "Здравей, България!" по "Нова телевизия" тази сутрин.

Той беше поканен да коментира предизборната кампания за предстоящия на 19 април предсрочен парламентарен вот заедно с политолозите Милен Любенов и Румяна Коларова. При обсъждането на темата откъде коалицията около бившия президент Румен Радев "Прогресивна България" разполага със средства за финансиране като нов политически субект Колев заяви:

"Това е въпрос, който засяга всички партии. Без всякакво съмнение изборите са скъпо удоволствие за всяка партия. Плаща се рекламно време, плаща се на такива като нас - "говорещи глави", да говорят едно или друго..."

В този момент социологът беше прекъснат от Коларова, която го попита: "Е, къде са тия пари? На теб плащат ли ти, защото на мен не ми плащат. Аз специално никога не съм получавала такива пари." В отговор Колев заяви с усмивка: "Е, сега... късмет. Какво да правиш. Миг невнимание..."

След което продължи: "Без всякакво съмнение. Плаща се за социологически изследвания, плаща се за рекламно време, плаща се за плакати. Всички тези неща струват страшно много пари. Зависи за какво плащаш. Едни плащат за неверен резултат, други плащат да разберат какво е положението, трети искат... въобще не се интересуват от резултатите. Казват: "А бе, дай, сложи ни още едни 5% отгоре". Ти викаш: "Чакай бе, как ще ти сложа 5% отгоре..."

На въпрос от водещата Мирослава Иванова колко струват "5% отгоре", Колев отвърна отново с усмивка: "Е, вече зависи колко е закъсала партията", което предизвика бурен смях от всички присъстващи в студиото. След това собственикът на "Медиана" продължи:

"Аз не познавам нито един социолог, на който да не са му предлагали. Друг е въпросът доколко приемаш. Партията казва: "Ей тука, сложи ни още 2% или още 3%." Торбата с парите е готова, така че е въпрос на професионална съвест. Сто на сто на вас или на вашите колеги са се обаждали по същия начин. Без всякакво съмнение. На водещи, които им се слуша думата по цял ден. Естествено, че те се опитват да ги завоюват по един или друг начин. Това, че на вас конкретно не са се обаждали, съвсем не значи, че на други не са се обаждали. Ако се заровите, ще видите. Става въпрос, че изборите струват пари. И то често пъти струват пари, които малко или много трябва да бъдат дадени под масата."

Впоследствие Кольо Колев назова и конкретна сума, която явно се предлага на "пазара" на социологията:

"Това винаги го има и го има по цял свят. Идеята, че ще махнем с пръчка и всички ще станат пълни професионалисти и никой няма да се съгласи да вземе едни 20 000 евро, е, меко казано, несериозно. Значи, навсякъде го има. Въпросът обаче е в другия тип корупция - това брутално купуване на гласове, което наблюдаваме и което е особено гадно. Поради простата причина, че този, който си продава за сто евро гласа, той просто краде твоя глас. В МВР имат пълната информация за това кой, къде и кога купува. А що се отнася до скритите процеси в политическия живот, това е въпрос на дълго, дълго израстване в някакви морални демократични норми. И дълго изчистване."