Постоянния представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър изненадващо се оказа в София.

Това стана ясно от официално съобщение на Министерство на отбраната, според което дипломатът е в България по покана на българския военен министър. "Посещение идва в много важен момент, когато предизвикателствата по Източния фланг на НАТО нарастват всеки ден", е заявил министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на срещата си с Уитакър, цитиран от пресцентъра си.

Министър Димитър Стоянов акцентирал, че динамичната и усложнена среда за сигурност в Черно море изисква засилено съюзническо взаимодействие и допълнителни мерки за гарантиране на сигурността в региона. В този контекст двамата обсъдиха допълнителна подкрепа по линия на Алианса за справяне с нарастващите предизвикателства.

Министър Стоянов благодарил на съюзниците от НАТО за бързия отговор на отправеното от България искане за съдействие и изпращането на патрулен самолет P-8 Poseidon. „Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане“, посочи министърът на отбраната и допълни, че България поддържа готовност за реакция при различни ситуации в Черно море, включително за противодействие на безпилотни системи. „Същевременно имаме необходимост от ускорено придобиване на способности за въздушно разузнаване, които са ключови за откриването и наблюдението на морски дронове. Полагаме усилия бързо да се сдобием с такива системи и да започнем да ги използваме“, подчерта министър Стоянов.

Посланик Матю Уитакър определи Черно море като ясен пример за нарастващите заплахи пред съюзниците. Той изрази загриженост, че последиците от войната в Украйна вече се усещат далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия и навлизат навътре в Черно море.

Двамата обсъдиха напредъка по проектите за придобиване на изтребителите F-16, бойните машини „Страйкър“ и противокорабните ракети NSM. Министър Стоянов подчертал, че за България е особено важно доставките на новото оборудване да се ускорят, така че въоръжените сили да придобият необходимите способности във възможно най-кратки срокове. „През 2027 г. очаквам България да подпише още две споразумения със САЩ – за въоръжение на изтребителите F-16 Block 70 и за резервни части, необходими за тяхната поддръжка“, посочи Стоянов.

Посланик Уитакър приветства поетия ангажимент на България за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. По отношение на концепцията „НАТО 3.0“ американският дипломат подчерта, че Съединените щати не се оттеглят от НАТО, а очакват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за общата сигурност. По думите му целта е да се постигне по-балансирано разпределение на ангажиментите между държавите членки и да се укрепи отбранителният потенциал на Алианса.