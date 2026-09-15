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Поне 9 прозореца са изпочупени при атаката срещу банковия клон в София

Бандити удариха банкомати

15 Септ. 2026Обновена
По банковия клон има значителни повреди
Скрийншот видео Нова тв
По банковия клон има значителни повреди

Поне девет прозореца са избити при посегателството срещу банковия клон на бул. „Монтевидео“ в столичния квартал „Овча купел“. На място има и видими следи от взрив, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал през нощта срещу 15 септември. Първоначално от СДВР потвърдиха, че е установена намеса в два банкомата на банковия клон.

След огледа на място става ясно, че щетите по сградата са значително по-сериозни – избити са поне девет прозореца. Според последната информацията има следи, че е бил предизвикан взрив.

Полицейски екипи обхождат района и събират записи от охранителни камери, които могат да помогнат за установяването на извършителите.

Към момента все още се изяснява дали от двата банкомата са откраднати пари и каква би могла да е липсващата сума.

Няма пострадали хора.

Разследването на случая продължава.

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разбити банкомати, обир на банкомати

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