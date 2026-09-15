Поне 9 прозореца са изпочупени при атаката срещу банковия клон в София

Поне девет прозореца са избити при посегателството срещу банковия клон на бул. „Монтевидео“ в столичния квартал „Овча купел“. На място има и видими следи от взрив, съобщава NOVA.
Инцидентът е станал през нощта срещу 15 септември. Първоначално от СДВР потвърдиха, че е установена намеса в два банкомата на банковия клон.
След огледа на място става ясно, че щетите по сградата са значително по-сериозни – избити са поне девет прозореца. Според последната информацията има следи, че е бил предизвикан взрив.
Полицейски екипи обхождат района и събират записи от охранителни камери, които могат да помогнат за установяването на извършителите.
Към момента все още се изяснява дали от двата банкомата са откраднати пари и каква би могла да е липсващата сума.
Няма пострадали хора.
Разследването на случая продължава.