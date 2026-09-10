Почина архитектът на валутния ни борд Красимир Ангарски

Снимка: Архив Красимир Ангарски успя да изпрати валутния борд и да посрещне еврото, което бе негова мечта.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Един от най-добрите български финансисти - Красимир Ангарски, почина на 73-годишна възраст.

Той е "главен архитект" на валутния борд у нас. През 1997 г. стана министър в служебното правителство на Стефан Софиянски и имаше водеща роля в подготовката и въвеждането на паричния съвет.

Красимир Ангарски е роден на 28 януари 1953 г. в София. Завършва Университета за национално и световно стопанство. През 1980 г. започва работа в Министерството на финансите. Издига се до шеф на данъчната администрация в София.

През 1997 г. става секретар на президента Петър Стоянов по икономическите въпроси.

Бил е изпълнителен директор на Банковата консолидационна компания, главен главен изпълнителен директор на Банка ДСК. и на ДЗИ Банк, съветник на борда на директорите на Пощенска банка и на управата на Eurobank EFG Group.