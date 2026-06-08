Пламен Узунов се появи като съветник на Радев и секретар на оръжейния съвет

Дългоочакваната поява във властта на бившия секретар и съветник на президента Румен Радев Пламен Узунов се състоя. Той се появи от дясната страна на вече премиера Румен Радев по време на съвещанието за пътната безопасност. До този момент имаше много въпросителни за това къде точно ще сложи Радев един от най-близките си през годините хора.

Проверка на "Сега" установи, че Узунов вече е съветник към политическия кабинет на министър-председателя. Още по-любопитно е, че той е сложен на едно от най-ключовите места в държавата - Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Там Пламен Узунов е посочен като секретар.

Въпросният съвет осъществява координацията при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната. Именно той осъществява контрол по изпълнението на закона, който определя експортния контрол на оръжейната търговия.

Прокуратурата и днес публикува нови смс-и на Узунов с Бобоков Прокуратурата не пропуска ден от началото на седмицата, в който да не публикува поредна порция смс-и между секретаря на президента по правни въпроси Пламен Узунов и русенския бизнесмен Пламен Бобоков.

Този съвет издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната. Той се занимава със сертификатите за получател на продукти, свързани с отбраната. Никой не може да прави търговия с оръжие без да мине през него. Съветът се ръководи от вицепремиера Александър Пулев и министъра на отбраната Димитър Стоянов и в него има много зам.министри, началници от ДАНС и разузнаването и др.

Узунов беше шеф на областната дирекция на МВР в Пловдив, служебен вътрешен министър през 2017 г., a впocлeдcтвиe и съветник и ceĸpeтap в пpeзидeнcтвoтo.

Прокуратурата пусна и документи от кабинета на президентския секретар Спецпрокуратурата, която досега пусна снимки от не един разговор на президентския антикуропционен секретар Пламен Узунов с бизнесмена Пламен Бобоков, днес разпространи и документи, открити при претърсването в кабинета му миналия четвъртък.

Той стана особено популярен, след като бе арестуван заедно с бизнесмена Пламен Бобоков при щурма в президентството от 9 юли 2020 г. на спецпрокуратурата и бюрото за защита на главния прокурор, тогава - Иван Гешев. Той беше обвинен в престъпен сговор с бизнесмена. Прокуратурата пусна много негови чатове.

Разследването срещу Бобоков и Узунов беше тихо прекратено през 2023 г. Наскоро стана ясно, че Узунов е успял да осъди прокуратура за 200 000 лв. Първата съдебна инстанция беше присъдила на Узунов 100 000 лв., втората удвои сумата. Искът му беше за 500 000 лв.