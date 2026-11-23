Агенция "Пътна инфраструктура" възстанови движението по Околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе“ много бързо, но ремонтът се оказа половинчат, показа репортаж на бТВ. Агенцията се похвали с кадри на свършената работа. По-късно обаче стана ясно, че е отстранен проблемът само на лявата част на фугите, а дясната част е леко позакърпена, но все така опасна. След разразилия се скандал от АПИ са обещали и дясната фуга да бъде реновирана. Срок за ремонта не се посочва.

Ремонтните дейности бяха извършени за 4 часа – между 7 и 11 часа на 22 ноември (неделя). Тогава бе възстановено и движението в пътния участък. Фугата беше дълбока над 50 сантиметра и широка повече от 20 сантиметра. Около нея имаше множество автомобилни части, включително тасове от гуми, а в близост – шахта без капак, съобщи Нова телевизия.

Първоначалното затваряне на пътя бе обявено, за да се осигури безопасността на участниците в движението до отстраняване на повредата, а от Столичната община казват, че настояват за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като са работили по над 50 преписки и сигнала и са изпратила ново официално писмо на 9 октомври 2026 г.