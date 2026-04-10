Неочакван сняг затрудни движението на няколко места в България

В области Русе, Сливен, Търговище и в други райони се образува снежна покривка

Днес, 11:20
Снежният пейзаж край Омуртаг
Снежният пейзаж край Омуртаг

На Разпети петък сняг изненада шофьорите на няколко места в страната.

Сутринта в Русе и областта имаше дъжд, който изведнъж премина във вледенени капки и продължи като обилен снеговалеж. Това трая около 15 минути, като сняг натрупа върху паркираните автомобили, без да се задържи върху пътните платна. В някои части на областта, най вече около град Борово, близо до Бяла, обаче преваляванията от сняг продължиха и по-късно и затрудниха движението.

В Омуртаг и други части на Търговищка област заваля обилно и сняг натрупа по пътищата.

В Котел, както и в други населени места в Сливенско, също се образува снежна покривка.

Доста по-силен валеж имаше на прохода Шипка, където на места снежната покривка достига 6-7 см, а температурата в района е 0 градуса. Пътна полиция призова шофьорите да бъдат изключително внимателни, макар пътното платно да се поддържа от снегорини, които минават редовно и опесъчават прохода.

Движението през Шипка не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми, за да избегнат риска от инциденти.

В днешния първи от великденските почивни дни движението в страната е засилено, а мнозина се отправят и извън България. От Гранична полиция съобщиха, че трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната.  

На границата с Румъния е въведена промяна във временната организация по Дунав мост при Русе, като до 8:00 ч. на 14 април движението ще е в двете посоки. Към Гърция също няма никакви затруднения - През ГКПП „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ - и автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и по пунктовете на границите със Северна Македония, Сърбия и Турция. 

