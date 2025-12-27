Медия без
Наш 70-годишен околосветски пътешественик счупи мачта

На помощ на Светлозар Тенев в Атлантическия океан се е притекъл български кораб

Днес, 20:12
Кап. Тенев нямаше късмет в Атлантическия океан
Авария претърпя българският мореплавател Светлозар Тенев, съобщи сайтът Maritime.bg.

70-годишният яхтсмен започна околосветско пътешествие, тръгвайки от Варна на 23 октомври с придружител, а на 7 декември напълно сам от Лас Палмас. По план Тенев трябва да измине около 26 000 морски мили, като премине през водите на три океана. Маршрутът трябва да минава край нос Добра Надежда (Южна Африка), под остров Стюарт (най-южната точка на Нова Зеландия), край нос Хорн в Южна Америка и да завърши отново в Лас Палмас.

На 25 декември декември в Атлантическия океан мачтата на яхтата ОГИНЕВ (съкращение от имената на двете му дъщери) се е счупила при силен вятър.

На помощ се е притекъл корабът на Българския морски флот "Странджа", който е пътувал към столицата на Уругвай Монтевидео. Моряците са снабдили яхтата с гориво и масло, а самотният морски вълк се насочва обратно към Кабо Верде.


(Членове на екипажа на "Странджа" разговарят с кап. Светлозар Тенев, от борда на кораба)

Кап. Светлозар Тенев е един от доайените на българското ветроходство. Плановете му бяха обиколката да се осъществи в рамките на 6-8 месеца, с няколко спирания за зареждане с гориво и провизии.

