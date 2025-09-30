Медия без
Началници в ДАИ натискали служители да събират рушвети

7 инспектори са уволнени по сигнали за рекет в последните осем месеца

30 Септ. 2025Обновена

Началници в агенция "Автомобилна администрация" са натискали подчинените си да събират рушвети.

Това разкри пред БНТ министърът на транспорта Гроздан Караджов. Той бе поканен да коментира скандалния случай отпреди няколко дни, при който двама служители на агенция, известна още като ДАИ, бяха задържани заради поискан подкуп от водачи на камиони, превозвали техниката за концерта на Роби Уилямс в София.

Караджов определи случая като "срам и позор", но посочи, че статистиката и повтарящите се сигнали говорят за системна корупция в тази агенция. "За последните 8 месеца полагаме усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за агенцията, но и за цялото общество. Проверяваме всеки сигнал за подобни корупционни действия",  каза Караджов. 

За този период са уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че взимат някакъв рекет. Те обаче не са дадени на съд, защото хората, които са подали сигналите, не са пожелали да ги подпишат.

Единствено последната преписка е с подписи на служители на ДАИ, които са посочили, че са били натискани от свои началници да събират пари, разказа министър Караджов. Той увери, че до дни ще бъдат дадени на прокурор или ГДБОП и обеща повече информация по случая.

Транспортният министър отбеляза, че не е имало опит за прикриване на случая с поискан рекет от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. "Сигналът е бил подаден от организаторите на концерта в четвъртък и още същия ден СДВР се свързаха с нас. Разпоредихме при пълна секретност да се съдейства и даде информация. На следващия ден, когато бяха на смяна двамата служители, те бяха прибрани от органите на МВР. Точно заради това съдействие и синхрон бяха хванати и огромните суми и другите доказателства в домовете им", каза Караджов.

Той отрече да има чадър над рекета. "Няма да ги оставим на мира. Седем до момента са уволнени, ако трябва 77 ще си тръгнат, но ще прочистим системата", обяви Караджов.

За въпросните двама служители, арестувани за рекета на петима шофьори на камиони от екипа на Роби Уилямс, до момента няма установени нарушения, нито сигнали, заяви пред бТВ Владимир Колев, главен директор на агенция "Автомобилна администрация". Колев обаче дописна, че откритите 40 000 евро и 5 000 лева в домовете им са именно от събрани подкупи. Двама инспектори работят в агенцията от 2012 г. Общо 125 са служителите на ДАИ, които инспектират превозните средства по пътищата в страната, обяви Колев. 

Междувременно Ивайло Мирчев от "Да, България" обяви, че внася предложение за промени в Закона за автомобилните превози, с което всички служители на ДАИ да бъдат задължени да носят боди камери.

 

