До края на 2026 г. може да бъдат използвани останалите дни платен годишен отпуск за 2024 г., след което те ще бъдат погасени по давност според Кодекса на труда, т.е. ще изгорят.

От 2011 г. в кодекса е предвидена 2-годишна давност за ползване на платения годишен отпуск. Дните, които не са ползвани в рамките на две години от годината, за която се отнасят, изгарят. Според Кодекса на труда отпускът трябва да се ползва в годината, за която се отнася, но има изключения - и работодателят може да отлага отпуск на служителя си по производствени причини, и самият служител може да си запази отпуск за следващата година. При отлагане на служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск, напомнят от ГИТ. Работодателят е длъжен да осигури ползване на остатъка в първите шест месеца на следващата година, но при желание на служителя това може да се отложи.

Ако работодателят не разреши поискания, неизползван или отложен отпуск до средата на годината, служителят може да го ползва с 14-дневно писмено предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

При постъпване на работа за първи път отпускът може да се ползва след придобиване на най-малко четири месеца трудов стаж.

Според разпоредбите на Кодекса на труда платеният годишен отпуск не може да бъде компенсиран с парични обезщетения. Единствено при прекратяване на трудовите правоотношения се изплаща обезщетение за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не, отбелязват от инспекцията. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.