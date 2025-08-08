Камионът от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно

Камионът, предизвикал катастрофата край Телиш в края на март, при която загина 12-годишната Сияна, е бил неравномерно натоварен и сериозно дебалансиран. Това се казва в становище на АПИ, която предостави на БНТ схема с натоварването - както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси. Заключението на експертите е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение е бил голям, независимо от състоянието на пътя. За това как е разположен товарът, е отговорен шофьорът.

Дясната част на камиона е била с близо тон и половина по-тежка от лявата. Също така и много важен детайл - втората ос, на която са задните гуми на влекача, са били близо два пъти по-натоварени от предните, които всъщност управляват цялата композиция. Образно казано - предните гуми са докосвали асфалта много леко.

Преди 3 дни бащата на Сияна съобщи, че МВР е освободило товара на тира без знанието на прокурор. Това минира делото, каза Николай Попов.