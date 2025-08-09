Медия без
Издирван за нелегална фабрика за цигари се предаде сам

Днес, 16:55
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов разглежда най-голямата нелегална фабрика за цигари
МВР
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов разглежда най-голямата нелегална фабрика за цигари

Един от основните издирвани за най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България – Николай Перчемлиев, се е предал на органите на реда, съобщава Нова тв.

Перчемлиев беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол. Той е представил документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8000 лева.

По време на издирването бяха арестувани съпругата му и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6000 лева.

Властите все още издирват друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. По делото е привлечен и шофьор, на когото е наложена мярка за неотклонение домашен арест.

Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.

Разкритата най-голяма нелегална фабрика за производство на цигари в село Момково край Свиленград е била скрита в бункер под земята, а отгоре има модерна кравеферма, собственост на "Сакар Екстра Милк", написа "Медиапул". Фирмата е собственост на Димитър и Николай Перчемлиеви - баща и син, показва справка в Търговския регистър.

При влизането на полицаите в бункера не е имало нито работници. Разпитаните работници в крафермата твърдят, че не са подозирали за нелегална фабрика за цигари. 

Нелегалната фабрика е изключително добре маскирана. Тя е на 4 метра под земята и до нея се стигало със специален подемник.
В бункера е имало агрегати за производство на електричество и помещения за работниците - две спални с 10 легла, кухня и баня. Предполага се, че един екип е работел седмица, след което го е сменял втори.

В бункера са открити големи количества амбалаж, хартия, филтри, машини за пакетиране. Намерени и иззети са над 100 милиона къса цигари от различни марки. Стойността на акцизните стоки се оценява на над 30 млн. лева, каза Христо Кръстев, говорител на главния прокурор пред медиите.

