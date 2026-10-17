Даниил посрещна вселенския патриарх Вартоломей

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна на тридневно посещение в България по покана на Светия синод. Той беше посрещнат в Синодалната палата от патриарх Данаил. Поводът за идването му са две големи годишнини от живота на Свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му. В утрешния ден двамата патриарси ще отслужат литургия в катедралата "Св. Александър Невски" с начало 9:30 ч.

Кулминацията на тържествата ще бъде на 19 октомври – понеделник. Тогава Вартоломей и българският патриарх Даниил ще отслужат света литургия в Рилския манастир.

По случай честването на годишнините ще се състоят и две музикални събития - музикалната поема на Софийската опера и балет "Рилският пустинник", както и концерт на духовната семинария – "От Рила до Константинопол".

По-рано Вартоломей приветства решението на Гърция да предаде тленните останки на цар Самуил на България, подчертавайки, че те принадлежат на българския народ. Той изрази удовлетворение от постигнатото споразумение между двете държави и похвали премиерите за инициативата. И я определи като добро дело в името на справедливостта, мира и разбирателството между народите.

Патриарх Вартоломей отдаде заслуженото на ръководителите на двете държави за постигнатото съгласие. Той изрази надежда, че този акт няма да остане изолиран. "Нашето желание, нашата молитва и нашата молба е това дело на въздаване на справедливост да продължи, за да бъдат поправени неприятните събития от миналото“, подчерта Вселенският патриарх.

ПРОТЕСТ

Малоброен протест с плакати "Кръвта на украинските енории е по ръцете ти, Вартоломее" и "Не си добре дошъл", също посрещна визитата на вселенския патриарх в центъра на София. Критиките към Вартоломей са свързани с няколко негови действия, които протестиращите определят като нарушения на православното учение и църковния ред.

Протестиращ порица пред БГНЕС и ролята на патриарха в създаването на Православната църква на Украйна:"Там има легитимна Украинска православна църква. Той създаде разколническа и издаде уникален указ, в който пише, че глава на самостоятелната и независимата Украинска църква, която той създава, е самият той. Това е оксиморон."