Вселенският патриарх Вартоломей пристига у нас в събота

ЕПА/БГНЕС Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България в събота за тридневно посещение.

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Вселенският патриарх Вартоломей ще посети България, съобщиха от Българската патриаршия. Той ще участва в честванията за 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Визитата е след отправена през юли покана от Българската патриаршия. Височайшият гост ще бъде посрещнат в събота лично от българския патриарх Даниил и митрополити от Св. Синод. По-късно този ден двамата патриарси ще открият изложбата "Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942 – 2016) в НДК. В неделя двамата ще бъдат посрещнати в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". За понеделник е предвидена празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

От Българската патриаршия публикуваха и пълната програма за посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България.

17 октомври

17:00 ч.: Посрещане на Вселенския патриарх Вартоломей и водената от него делегация от Българския патриарх Даниил и митрополити от Св. Синод в Синодалната палата.

18:00 ч.: Откриване от двамата патриарси на монументалната изложба "Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Република Гърция.

18 октомври

09:00 ч.: Посрещане на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

09:15 ч.: Посрещане на Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей в патриаршеската катедрала.

09:30 ч.: Тържествена архиерейска света литургия, на която двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

12:00 ч.: Трисагий на гроба на блаженопочившия Български патриарх Неофит.

19 октомври

09:00 ч.: Празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.