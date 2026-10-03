България посрещна останките на цар Самуил

Тленните останки на българския цар Самуил се завърнаха в България. В центъра на София се проведе специална държавна церемония по повода, която събра хиляди граждани.

По-рано днес държавна делегация, водена от премиера Румен Радев, посети Солун за церемонията по предаването на останките. От гръцка страна участваха премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони. Премиерите се срещнаха в Музея на византийската култура, където направиха изявления по повода, а министрите на културата на двете страни подписаха протоколи за размяната на останките за 48 църковни реликви, които България връща на Гърция.

Кириакос Мицотакис заяви, че като връща на България тленните останки на цар Самуил, Гърция изпълнява своя исторически дълг. По думите му, днес двете страни установяват по-дълбока връзка помежду си, като изграждат нови мостове за комуникация. Той подчерта, че така се преодоляват предизвикателствата от миналото и се създават условия за сътрудничество в бъдеще, включително за връщането на други реликви от България.

Румен Радев припомни, че усилията на българската държава да си върне тленните останки датират от 60-те години насам, и подчерта, че случаят бележи нов етап в двустранните отношения. Според него двете страни са загърбили съперничеството от миналото и са изградили ос на стабилност и просперитет.

Останките пристигнаха у нас с военно-транспортен самолет "Спартан", ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. От самолета ковчегът с останките беше изнесен от гвардейци, посрещнати от почетен шпалир, и беше качен на военен автомобил, който пое към центъра на София, заедно с конвой от полицейски мотоциклети и бронирани коли. На площад "Княз Александър I" гвардейците го свалиха и на ръце го отнесоха до площада за тържествената церемония.

На церемонията присъства президентът Илияна Йотова, бивши държавни глави и правителствени ръководители, висши държавни служители и други почетни гости. Премиерът Радев произнесе слово, в което благодари на своите предшественици, работили за връщането на цар Самуил в България.

При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата "Света София", водено от гвардейския представителен оркестър, следвани от знамената светини и църковните хоругви, а зад тях - ковчегът, носен от гвардейците.

В църквата Патриарх Даниил води траурното богослужение. "С благоговение, синовна почит и сведени глави тържествено посрещаме саркофага със скъпоценните кости на благоверния български цар Самуил, верен син на църквата и своя народ. Защитавал с чест и достойнство славата и величието на българската корона, запомнен с непримиримост и борба до сетен дъх за поверения му български народ. Днес, повече от хилядолетие след своя живот и подвиг, Самуил се завърна при нас, за да почива в храма "Света София", в столицата на неговата любима България, за която предаде живота си и в която е бил кръстен като млад. Благодарим на Бога за възможността да имаме сред нас тази светиня на държавната и църковна памет", заяви в словото си Патриарх Даниил, цитиран от БГНЕС.

Той специално отбеляза благодарността на българите към гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос, който открива през 1969 г. останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро.

Ковчегът беше положен в саркофаг, изработен от мрамор от Северна Македония, който ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата.

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Около 750 служители на МВР бяха ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред в София по време на церемонията, съобщиха от столичната полиция.

От 10 часа сутринта поетапно се ограничи движението по бул. "Цар Освободител" в участъка между улиците "Дунав" и "Раковски". Обособени бяха зони за официалната част, в която достъпът е контролиран от полицейски служители, и за граждани.

От 12 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки, се ограничава движението по маршрут от летище "Васил Левски", по ул. "Мими Балканска", бул. "Брюксел", бул. "Цариградско шосе", бул. "Цар Освободител" и ул. "Раковски". Движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. "Цар Освободител" между ул. "Раковски" и бул. "Дондуков".

Шествието с тленните останки ще премине по бул. "Цар Освободител", наляво по "Раковски", надясно по ул. "Оборище", наляво по ул. "Париж" и ще влезе през входа на храм "Света София". Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община.

Гръцкият „Катимерини“ посочи няколко от доказателствата, които идентифицират костите на Самуил:



1.Антропологичен анализ, извършен от един от най-авторитетните научноизследователски центрове в областта на биоархеологията и археометрията в Източното Средиземноморие - лабораторията за археологически науки „Малкълм Х. Уинър“ в Атина. Според публикацията резултатите са били представени на българското правителство в края на юли 2026 година.

2. Протеомният анализ, извършен от Центъра за археологически науки в Бон към Университета „Райнше Фридрих-Вилхелм“. Изследва древни протеини (белтъци), запазени в органичните останки. Докато ДНК се разпада сравнително бързо под въздействието на влага, топлина и време, протеините са далеч по-устойчиви и могат да оцелеят десетки хиляди години. Данните от него също са били предоставени на българската страна преди публикуването на материала.

3.Следващите аргументи са исторически и археологически. Мястото на откриване – базиликата „Свети Ахил“, построена по време на управлението на Самуил и разположена в близост до мястото, свързано с неговата смърт – е посочено като обстоятелство, което подкрепя идентификацията.

4.Погребението в саркофаг, което показва висок владетелски статус, както и датирането на погребалната тъкан и характерните знаци, свързани с династията Комитопули.

5.Увреждането на лявата ръка, което според публикацията съответства на описаната травма на Самуил от Битката при Сперхей през 997 година.



След връщането на останките в България се очакват допълнителни изследвания, включително ДНК, за родствени връзки с костите от другите гробове от Мала Преспа

