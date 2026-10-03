Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България посреща останките на цар Самуил

В София се подготвя специална организация с ограничаване на движението на множество места

03 Окт. 2026Обновена
БГНЕС

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад "Княз Александър I" в София, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997-1014 г.)

Предаването на тленните останки ще се състои на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. В България ще бъдат прибрани с военно-транспортен самолет "Спартан", който ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. По план формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 ч. От столичното летище "Васил Левски" до площада тленните останки ще бъдат пренесени от военнослужещи.

На церемонията ще присъства президентът Илияна Йотова, а премиерът ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки и ще бъде отслужен трисагий.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред в София по време на церемонията, съобщиха от столичната полиция.

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде ограничено движението по бул. "Цар Освободител" в участъка между улиците "Дунав" и "Раковски". Ще бъдат обособени две зони. В първата ще се състои официалната част, като достъпът ще бъде контролиран от полицейски служители. Във втората зона ще бъдат допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище "Васил Левски", по ул. "Мими Балканска", бул. "Брюксел", бул. "Цариградско шосе", бул. "Цар Освободител" и ул. "Раковски". Движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. "Цар Освободител" между ул. "Раковски" и бул. "Дондуков".

Шествието с тленните останки ще премине по бул. "Цар Освободител", наляво по "Раковски", надясно по ул. "Оборище", наляво по ул. "Париж" и ще влезе през входа на храм "Света София". Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

цар Самуил

Още новини по темата

Само Радев като пилот на костите липсва в „Самуил: Завръщането“ 1.0
02 Окт. 2026

БДЖ пусна безплатни влакове за посрещането на мощите на цар Самуил
01 Окт. 2026

Гърция връща на България на 3 октомври останките на цар Самуил
29 Септ. 2026

3 дни България чества Самуил до границата със Северна Македония
05 Окт. 2024

Скопие се съгласи: Самуил е владетел на Българско царство
15 Авг. 2022

София била поставена пред свършен факт със светещите очи на Самуил
25 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки