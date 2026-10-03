България посреща останките на цар Самуил

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад "Княз Александър I" в София, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997-1014 г.)

Предаването на тленните останки ще се състои на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. В България ще бъдат прибрани с военно-транспортен самолет "Спартан", който ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. По план формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 ч. От столичното летище "Васил Левски" до площада тленните останки ще бъдат пренесени от военнослужещи.

На церемонията ще присъства президентът Илияна Йотова, а премиерът ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки и ще бъде отслужен трисагий.

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Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред в София по време на церемонията, съобщиха от столичната полиция.

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде ограничено движението по бул. "Цар Освободител" в участъка между улиците "Дунав" и "Раковски". Ще бъдат обособени две зони. В първата ще се състои официалната част, като достъпът ще бъде контролиран от полицейски служители. Във втората зона ще бъдат допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище "Васил Левски", по ул. "Мими Балканска", бул. "Брюксел", бул. "Цариградско шосе", бул. "Цар Освободител" и ул. "Раковски". Движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. "Цар Освободител" между ул. "Раковски" и бул. "Дондуков".

Шествието с тленните останки ще премине по бул. "Цар Освободител", наляво по "Раковски", надясно по ул. "Оборище", наляво по ул. "Париж" и ще влезе през входа на храм "Света София". Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община.