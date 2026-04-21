Първите модулни амбулатории за селата трябва да са тук до лятото

Започва изпълнението на голям проект за осигуряване на медицинска помощ на малки населени места

Днес, 15:55
96 села ще имат нови амбулатории.
До края на юни у нас трябва да са доставени първите мобилни амбулатории, които са част от голям проект за връщане на медицинската помощ до малките населени места. Парите за него са по Плана за възстановяване и устойчивост, а договорите с 37-те общини за изграждането на 100 амбулатории вече са сключени. С това се преминава към реалното изпълнение на проектите, съобщи здравното министерство.

Новите амбулатории ще бъдат разкрити в 96 села и 4 града и ще се предоставят за безвъзмездно ползване на медицински специалисти чрез договори със съответните общини. Така се създават условия хората да получават първична медицинска помощ по-близо до мястото, където живеят.

Сега в много села единственият достъп на хората до лечение е през спешната помощ, а често трудноподвижни възрастни пациенти не успяват да стигнат до лекарски кабинет поради липса на обществен транспорт. Сега проектът предвижда и строеж на нови сгради, и обновяване на съществуващи, и модулни решения тип контейнери. Ще се достави и съвременно оборудване, а по линия на телемедицината се разработва дигитална платформа за връзка между пациенти и медицински специалисти.

