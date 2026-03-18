От днес новородените ще се тестват за още 3 заболявания

Тестовете ще се правят в две специализирани лаборатории

Днес, 16:04
Министър Околийски посети днес лабораторията в "Майчин дом".

От днес неонаталният скрининг у нас включва още три тежки редки заболявания – спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза. Те се добавят към останалите три изследвания – фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия. Така общият брой на заболяванията, включени в масовия неонатален скрининг, става шест, съобщи здравното министерство.

Две специализирани лаборатории ще приемат и обработват пробите от цялата страна. И двете са в София – едната е Университетска акушеро-гинекологична  болница “Майчин дом”, а другата е разположена в СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

„Неонаталният скрининг е една от най-важните профилактични програми в общественото здравеопазване. Няколко капки кръв, взети още в първите дни след раждането, могат да променят целия живот на едно дете. Колкото по-рано открием тези заболявания, толкова по-голям е шансът за нормално развитие“, коментира здравният министър Михаил Околийски.

Неонаталният скрининг се извършва между 48-ия и 120-ия час след раждането, когато от петичката на бебето се вземат няколко капки кръв. Той позволява да се открият заболявания, които нямат видими симптоми при раждането. Това прави тестът, известен още като „тест с убождане на петичката" изключително важен.

