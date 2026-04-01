Дарение осигури Спешна помощ с животоспасяващ антидот

Всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат с животоспасяващия антидот Налоксон, който се използва при предозиране с опиоиди, съобщи здравното министерство. За съжаление, това е станало не поради решение на проблемите, а след дарение от две компании. Така наличното количество е достигнало до над 2400 ампули, което гарантира на спешните екипи възможност за навременна реакция в критични ситуации.

В условията на нарастващ риск, свързан с употребата на силни синтетични опиоиди, включително фентанил, наличието на Налоксон е от решаващо значение. Медикаментът действа бързо, възстановява дишането и неутрализира ефекта от предозирането, обясняват от министерството. Оттам смятат, че дарените ампули ще стигнат за една година напред.

Осигуряването на Налоксон не може да разчита единствено на дарения. Министерството на здравеопазването работи по създаването на устойчив механизъм, чрез който държавата да гарантира регулярните му доставки и по-широк достъп до него за хората в риск, посочват оттам. Паралелно с това се проучват възможностите за разширяване на достъпа до медикамента, включително за извънболнична употреба и под формата на назален спрей.

Налоксон изчезна от България, след като производителят се изтегли от нашия пазар. Спешните центрове работеха с негов заместител със същото активно вещество, но въпреки това проблемът често излиза на дневен ред. В доста европейски страни предоставянето му на зависими за домашна употреба при спешна ситуация е стандарт.