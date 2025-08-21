Медия без
Властта предизвиква кризи с водата, за да краде милиони

Днес, 16:31

Управляващите не искат да решат проблемите с безводието. Това което се случва е, че те провокират водни кризи - колкото по-тежки, толкова по-добре - и после харчат стотици милиони левове, за да ги разрешат. В някои случай говорим за бездействие, а в други - за директни провокации на кризи. Това каза в предаването “Точно сега с Георги Донков” Димитър Куманов от Сдружение “Балканка”.

Според него основният проблем е безобразното управление на водите у нас, за което вина носят няколко министерства и повечето общини, които не правят нищо, за да спрат поне кражбите на вода. “Комисионната от инфраструктурни проекти във водоснабдяването е от порядъка на 40% от стойността им. Те обикновено се връщат някъде по веригата на възлагане, но много често дори не стигат до кметовете на съответните населени места, а директно ги взема този, който се е обадил по телефона и е наредил коя да е фирмата изпълнител.Това нещо аз го наричам телефонна корупция. Давам пример с МОСВ - когато се тръгне да се прави нещо, което нарушава закона, някой се обажда на министъра и му казва: “утре при теб ще дойде един мой човек, на когото това трябва да му се разреши”. Законите нямат никакво значение. И ако на този човек не му се уреди въпросът, министърът спира да бъде министър”, каза експертът.

Той смята, че това е основната причина управляващите толкова много да натискат да построят язовир “Черни Осъм”, който по предварителни разчети ще струва поне 1 млрд. лева. “В Плевен първо трябва да спрат кражбите от водопроводната мрежа, след това трябва да си оправят водопроводната мрежа, за да нямат такива загуби. Успоредно с това временно решение би било, ако открият някъде по-дълбоки подземни води и след това според мен най-добре би било да се възстанови водопроводът от язовир “Сопот”, защото и това може да стане сравнително бързо, около за една година. И чак след това, ако се прецени, че все още има нужда, да се строи язовир “Черни Осъм”, завърши Димитър Куманов.

В предаването ще видите още:

- Защо през 2025 година толкова много българи са без вода?

- Как се краде вода в България?

 - Какви са комисионните от водните проекти у нас? 

 - Решение ли е яз.“Черни осъм” за безводието в Плевен?

