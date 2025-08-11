С бойните клубове се готви спортен вот за ДПС - Ново начало

Освен че изгражда имидж на спасител чрез намесата си в спорта, Пеевски вероятно се опитва да привлече повече избиратели към своята партия. Само в борбата например са 128 клуба. Ако политиците се намесят в големите спортове, те имат голям набор от потенциални гласове. Както се говореше за Христо Ковачки, че неговите хора ходят и правят корпоративен вот, няма да е далеч деня, в който ще имаме спортен вот. Това каза шефът на спортния отдел на “Сега” Делян Кючуков, който заедно с Камен Алипиев - Кедъра гостува в предаването “Точно сега с Георги Донков”.

“Нека не забравяме също така, че в България има изключително много клубове, които се занимават с източни бойни изкуства. Клубове по различните видове карате, двата вида таекуондо, ММА. Това е една малка армия от хора, които са изключително добре подготвени физически и са лоялни на хората, които ги покровителстват. Те едва ли ще бъдат използвани с бойната си подготовка, но също са потенциални избиратели”, допълни Алипиев. “Някой от вас чул ли е някаква заявка за приоритетите на новия спортен министър? Този човек встъпи в длъжност на 16 януари с обещанието, че скоро ще даде пресконференция, за да каже какво става. Този човек и до ден днешен продължава да не се среща с журналисти и не знаем нищо за неговите приоритети. Но първата му работа беше да обяви конкурс за нови хора в тотализатора. Дюшеш му дойде, че месец по-късно стана онзи фал с 41 в играта “5 от 35”. За него министърът назначи проверка, но все още никой не знае какъв е резултатът от нея. Изобщо цялата му дейност е насочена към тотализатора”, каза Делян Кючуков.

Според него министърът на младежта и спорта Иван Пешев няма представа какво правят подопечните му дружества, които стопанисват имоти, но прави промени в органите им за управление. “Човек, който не знае базови неща, но прави промени, на мен, гледайки отстрани, ми прилича на човек, на когото някой му диктува. Нищо повече от това”, завърши шефът на спортния отдел на“Сега”.

Във видеото ще видите още:

- Кои са основните действащи лица в българския спорт?

- Делян Пеевски е общият знаменател за сътресенията в спорта

- Как се краде в българския спорт?

- Какво става във федерацията по лека атлетика

- Къде е Делян Пеевски във футбола?

- Какво работи настоящият спортен министър?