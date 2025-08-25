Медия без
Сърбия има консулство и разузнаване в Благоевград, а там не живеят сърби

Днес, 15:37

В Благоевград, където не живее нито един сърбин, с изключение на няколко студенти от АУБ, има сръбско консулство. Сърбите имат консулство, смея да твърдя и  разузнавателна инфраструктура, във вратата на България към Северна Македония и на мястото, в което в България се обучава елитът на Косово и на Албания. Питам външно министерство, питам ДАНС, питам българското общество, каква е причината Сърбия да има консулство в град, в който няма нито един сърбин? И се надявам да имаме отговор на този въпрос. Това каза в предаването “Точно сега с Георги Донков” международният анализатор Владимир Владимиров.

По отношение на ескалацията на напрежението в Сърбия той предполага, че е възможна допълнителна и още по-жестока радикализация от страна на режима на президента Александър Вучич.

“Вучич е уплашен, Вучич е притеснен, защото, за разлика от ЕС, който с перце гали меките диктатори от Източна Европа, Китай и Русия ще потърсят жестока отговорност при загуба на техни позиции в Сърбия и този, който ще отговаря е самият Вучич, така че залогът е прекалено голям. Още повече, че при спечелване на предстоящите избори от опозицията, мисля че първата работа на новото правителство ще бъде търсене на отговорност и за гарата в Ниш, и за толкова години безотчетно и потънало в корупция управление. Нека никога да не забравяме, че кариерата на Вучич стартира като министър на пропагандата на Милошевич, но той е духовен и политически наследник на Милошевич”, смята Владимиров”

Русия разполага с много сериозна разузнавателна инфраструктура в Сърбия, която умее да плаши сръбските елити и самия Вучич. Там руското приятелство е свързано с физически заплахи към приятеля. Икономически Русия няма кой знае какви лостове в самата държава, каза още анализаторът.

