Кражбата на детско колело е проблем, на цяла магистрала - не

18 Авг. 2025

“АПИ се е превърнала в раздавачница на пари. Моето мнение е, че е неспособна да се справи, защото няма лостовете, с които да го направи. Нещата зависят отнякъде по-високо, където е корупцията”. Това каза в предаването “Точно сега с Георги Донков”, автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Димитър Илиев.

Преди години той беше за кратко заместник - председател на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътища”, но както сам той сподели: “не исках да ставам съучастник в едно безхаберие”. Основният проблем според него е съпротивата, която е срещнал от страна на служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Друг основен проблем според него е липсата на реакция в обществото.

“Най-жалкото е, че ако откраднат колелото на някое дете от входа, всички ще се тюхкат, всички ще се вайкат. Но когато ни откраднат цяла магистрала, никой не реагира. Защо ние като общество не се надигнем и не питаме къде са парите за пътища?, попита Илиев” Той даде пример за безхаберието в АПИ “Последната ни среща там мина много тежко. Оказа се, че в 12 часа са се обадили граждани, че има коне на магистралата. А това е много страшно. Представете си какво е да се удариш в кон. Когато поисках повече информация разбрах, че за един час са получени 28 сигнала, след което е станала тежка катастрофа. Представете си за какво безхаберие става въпрос. Един час няма държава, която да затвори пътя и да изведе конете от там”, завърши рали шампионът.

Във видеото ще видите още:

- Кой е виновен за касапницата по пътищата?

- Може ли държавата да се справи с джигитите по улиците?

- Как се крадат пари от пътища?

- Какво трябва да се промени, за да пътуваме безопасно?

 

