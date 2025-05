Жива икона! Г. Семерджиев е лице на войната с войната по пътищата

ИЖЕ ХЕРУВИМИ С 200 KM/Ч

Към обществената поръчка за десетки хиляди икони, по идея на министър Митов се добави нещо, което наистина ще направи добро впечатление на Дядо Господ, Неговия Син, Дух и цялото небесно войнство.

Министерството на вътрешните работи и Главната дирекция по изпълнение на наказанията стартираха програма "Живи икони" в подкрепа на войната с войната по пътищата. Освен икони китайско производство в борбата ще се включат и затворници с християнски татуировки, особено ако татуировките са на лицето. В този асоциативен ред - лице на войната с войната по пътищата ще е прочутият Георги Семерджиев, героят от "Черни връх", който с 200 км/ч сцепи на две цяла джипка и уби две невинни момичета, но самият той оцеля.

"А защо Семерджиев оцеля? - пита и сам отговаря Митов: - Защото има татуирани кръстове на лицето и други християнски изображения. Затова Дядо Господ го обича, макар че Семерджиев има какви ли не криминални подвизи, записани в тефтера на свети Петър и архивите на МВР. Въпреки десетилетията култ към мутрите, чалгата, вещите, скъпите коли, все пак Георги Семерджиев в Божиите очи е повече християн, отколкото престъпник. Only God can judge him... and justice for all. Неизповедими са пътищата Божии" - в нелицемерно смирение свежда клепки Митов

Разбира се, затворниците, които ще се приобщят към кампанията "жива икона", ще получат много облекчения на режима за излежаване на наказанието и въобще ще си спят у тях заради бойни заслуги.

Така богоугодникът от "Черни връх" и неговите братя по татуровки се борят и с богопротивната ерес на иконоборците - тоя църковен проблем е съществувал в ранното Средновековие

За да се избегнат спекулации, към кампанията ще се приобщават само затворници със стари християнски татуировки, защото сега за облаги и привилегии всеки ще се татуира, а важното е кой го е правил, когато е бил на свобода, зашеметен от алкохол, наркотици и чисто сърце.

Бихме казали, че с този ход Митов изби рибата, но ние знаем, че той не понася насилието, затова няма да го набеждаваме в кървави убийства из водоемите.

В надписа, който разделя честното чело от честното теме на Семерджиев - ДЕЛА ТРЯБВАТ , НЕ ДУМИ​​​​, има един излишен интервал. Митов и затова е помислил - и като помисли хубавичко, обеща да отпусне средства за добра пластична операция, която да обере неправилната шпация и всичко да е, както трябва!