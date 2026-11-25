Федералната комисия по комуникациите на САЩ (ФКК) разреши на компанията "СпейсЕкс" на Илон Мъск да разположи мрежа от 1 млн. сателита за изграждането на центрове за данни в Космоса.

По-рано тази година "СпейсЕкс" поиска разрешение за разполагането на до 1 млн. орбитални изчислителни модула, предназначени за обработка на огромни количества данни, които да бъдат използвани на Земята.

Комисията съобщи, че одобрява сателитната мрежа „Стармайнд" на "СпейсЕкс", за да подпомогне удовлетворяването на бързо нарастващото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект.

Съгласно условията на лиценза "СпейсЕкс" трябва да започне разполагането на сателитите не по-късно от ноември 2033 г. До ноември 2035 г. компанията трябва да изведе в орбита 10% от максималния брой, или 100 000 сателита, а до ноември 2038 г. – 50%.

Одобрението ще позволи на компанията на Мъск „да бъде пионер в разработването на нововъзникващи технологии, които укрепват лидерството на САЩ в Космоса и изкуствения интелект“, посочиха от комисията.

Центровете за данни представляват основната физическа инфраструктура на изкуствения интелект и изискват огромни количества електроенергия.

„Чрез прякото използване на почти непрекъснато достъпна слънчева енергия при ниски експлоатационни разходи и разходи за поддръжка тези сателити ще постигнат революционна икономическа и енергийна ефективност, като същевременно значително намалят въздействието върху околната среда, свързано с наземните центрове за данни“, заявиха от "СпейсЕкс" пред комисията.

Все още не е ясно дали компанията действително ще разположи 1 млн. сателита в Космоса, където в момента има едва 17 000.