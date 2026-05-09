Чатбот помага на политиците за имотните им декларации

Над 15 000 са политици и чиновници, заемащи важни обществени длъжности, са длъжни да подадат декларации за имуществото си - апартаменти, къщи, коли, пари в банки, заеми, акции, хонорари, дивиденти и т.н. пред Сметната палата. Тези, които се затрудняват при попълването на данните, вече могат да потърсят помощ от чатбот.

"Виртуален AI асистент предоставя насоки по най-често задаваните въпроси, разяснява конкретни ситуации и подпомага потребителите както по юридически, така и по технически въпроси, свързани с попълването на документите", обяви Сметната палата. Срокът за деклариране изтече на 15 май.

Няма данни колко души да се възползвали от AI. В предишни години задължените да подават декларации са търсили съдействие от служители на палатата по телефона или по електронната поща. Сега има по-добър канал - могат да си чатят с изкуственият интелект.

Виртуалният помощник представлява интегриран AI чат бот, базиран на модела на OpenAI. Системата е предварително обучена и заредена с необходимата експертна информация, свързана с декларациите за имущество и интереси, за да може да предоставя точни и полезни отговори.

Чатботът е достъпен в секция "Публичен регистър" на сайта на институцията. Той може да бъде използван и в подразделите "Декларации за имущество и интереси (в лева)", "Декларации за имущество и интереси (в евро)", "Информация за попълване на декларациите" и "Контакти - за въпроси по декларациите", обясняват от одитното ведомство.